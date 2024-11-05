Какие новинки Мурманская область готова предложить туристам

Мурманская область привлекает все больше туристов, и региону есть, что предложить путешественникам. В ходе оперативного совещания регионального правительства стало известно, какие новинки предложат гражданам в предстоящем зимнем сезоне.

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«Кольская ВЭС – это открытая образовательная площадка, где можно познакомиться с будущим энергетики и с высокими технологиями. Было бы здорово, чтобы ветряки были подсвечены, нужно проговорить с собственником этот вопрос. Тогда это было бы уникальное зрелище особенно в период полярной ночи», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Представитель власти отметил, что граждане смогут увидеть, как работают огромные ветровые турбины, а также узнают о процессе получения экологически чистой энергии. Кроме того, в Долине Славы начал работу музейно-выставочный комплекс. Это место, где история встречается с современными музейными технологиями. Власти уверены, что этот объект может быть интересен любителям патриотического туризма.

Для охотников за северным сиянием в Мурманской области также появились новинки. Речь идет о проекте «Сияющие объекты». Туристы, например, смогут поиграть в специально разработанную игру «Поймай северное сияние».

Особое внимание представители власти уделяют горнолыжному спорту. В Кольском Заполярье самый продолжительный горнолыжный сезон в РФ. Он длится с ноября до июня. Стало известно, что некоторое время назад горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» ввел в эксплуатацию первую в России импортозамещенную гондольную канатную дорогу. Она появилась на Южном склоне Айкуайвенчорр.

Многие туристы приезжают в Мурманскую область за уникальным подводным миром Баренцева моря. Для них есть услуги фридайвинга и дайвинга в Териберке.

Отдельного внимания заслуживает разработанный студенческой командой городской маршрут для самостоятельных туристов «Тот самый Мурманск». Путешественники смогут увидеть самый северный незамерзающий порт России, самое высокое общественное здание за Полярным кругом и другие уникальные объекты. Представители власти уверены, что такое путешествие запомнится туристам.

Напомним, что за летние и первые осенние месяцы 2024 года количество обращений путешественников в Туристский информационный центр региона выросло на 14 % летом и на 16 % осенью по сравнению с аналогичными периодами 2023 года. Губернатор заключил, что за последние пять лет туризм принес в бюджет области 2,4 млрд рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ежегодно турпоток в Кольское Заполяяье увеличивается почти на четверть.