Какие города для новогодних праздников выбирают жители Казани

В преддверии новогодних праздников жители Казани чаще всего планируют поездки в Санкт-Петербург, Москву и Сочи, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Путешествия».

В Санкт-Петербург казанцы отправляются в среднем на пять дней, бронируя авиабилеты за 79 дней до поездки. Средняя стоимость билета составляет 17 тыс. рублей. В Москве жители города планируют провести также пять дней, бронируя билеты за 78 дней до поездки, за почти 10 тыс. рублей. В Сочи казанцы едут на неделю, бронируя билеты за 93 дня до поездки, по цене 31 тыс. рублей.

В топ-5 популярных направлений у казанцев также вошли:

Волгоград (в среднем на 10 дней);

Калининград (на 6 дней).

В целом по России наблюдается значительный рост доли бронирований в странах дальнего зарубежья — на 29% по сравнению с прошлым годом. Доля поездок в страны ближнего зарубежья возросла на 69%.

Среди стран дальнего зарубежья популярностью пользуются азиатские направления:

Таиланд (+700%);

Китай (+350%).

Также в топ-5 стран по росту популярности вошла Италия (+200%). Среди направлений ближнего зарубежья лидерами стали Армения (+350%) и Узбекистан (+250%).

Несмотря на повышенный интерес к путешествиям, стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снизилась. Например, перелет в Китай стал на 78% доступнее, а перелет в Армению — на 45% дешевле, чем в прошлом году.

Напомним, что, согласно исследованию, проведенному РОМИР и Fix Price, осень и зима становятся для россиян сезонами активных визитов в гости. Так поддерживается общение: 86% респондентов предпочитают проводить время с родными и близкими.