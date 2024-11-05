В Свердловской области рынок глэмпинга вырос в три раза

Число доступных для проживания глэмпингов в Свердловской области значительно выросло — в октябре их количество увеличилось почти в 3 раза в сравнении с октябрем прошлого года. Такие данные приводят аналитики Авито Путешествий.

© РИА Новости

По данным аналитиков, по объему предложений о размещении в глэмпинге Свердловская область занимает вторую строчку с показателем 7% от всех по России. За год в уральском регионе количество предложений выросло на 179%. В среднем уральцы останавливаются в глэмпингах на двое суток, а средняя цена за сутки составила 6 тысяч рублей.

«Большинство путешественников размещение в глэмпингах воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться может быть уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи», — прокомментировал руководитель направления Авито Путешествия Артем Кромочкин.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что семь свердловских кемпингов получат 31 миллион рублей на развитие инфраструктуры. Новая инфраструктура для отдыха на природе появится в Сысерти, Арамили, Рефтинском, Качканаре, Дегтярске и Первоуральске.