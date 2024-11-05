Новый год по системе «все включено» в Анапе обойдется дешевле, чем в Сочи

По данным туроператоров, спрос на новогодний отдых в Анапе в этом году выше на 40% по сравнению с 2023 г. Туристы предпочитают систему «всё включено».

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Многие начали бронировать отели еще в сентябре. Сейчас загрузка отелей в Анапе на время зимних каникул составляет около 50%. Туроператоры ожидают пика продаж с середины ноября.

Что касается цен, то зимний отдых на курорте подорожал на 10–30%. Всё зависит от звездности отеля. Тем не менее, Анапа по системе «всё включено» на новогодние праздники по-прежнему дешевле, чем Большой Сочи. Там в стоимость входит размещение в отеле и завтрак. Анапские отели предлагают комфортабельные номера, питание, банкет и праздничную программу.

По информации АТОР, даже при таком соотношении, стоимость отдыха в Анапе обойдется минимум на 15–20% дешевле, чем в новогоднем Сочи. Разница особенно ощутима в отелях категории 3–4 звезды. Еще один момент, который туристам стоит брать в расчет — транспортные расходы.

Ранее «Кубань Информ» писал, что горнолыжные курорты Сочи заявили о прогнозе на 100% загрузку отелей во время новогодних праздников. На сегодняшний день забронировано 80% номерного фонда.