В Екатеринбурге может появиться прямой авиарейс в Ингушетию

В 2025 году могут появиться прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Ингушетию. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель Республики в УрФО Куреш Аушев.

По его словам, на сегодняшний день происходит мониторинг информации авиакомпаний о туристическом потоке между Екатеринбургом и Ингушетией. Это поможет определить интерес свердловчан к прямым авиарейсам по этому направлению. После Аушев обратится к руководству Республики и региона для обсуждения реализации маршрута в ближайшем будущем, пишет «Областная газета».

«То, что прямого сообщения между Екатеринбургом и Ингушетией нет, — это настоящая проблема. Поэтому в современных условиях очень хотелось бы, чтобы люди без ограничений, без пересадок могли путешествовать. Две посадки и два взлета — это тяжело», — приводит издание слова Куреша Аушева.

Он добавил, что прямой рейс может привлечь в Ингушетию больше туристов. Республика также может стать отправной точкой в соседние регионы, такие как Северная Осетия, Кавказ, Грузия.

УралПолитRu напоминает, что накануне компания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Египет. Перелеты в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться 1-2 раза в неделю.