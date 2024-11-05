Три турпроекта для жителей и туристов Калининградской области

Приезжающим в Калининградскую область предлагают оформить паспорт туриста, но существуют бонусы и для жителей региона. Подробнее «Клопс» рассказала директор Регионального информационного центра туризма Галина Офицерова.

1. Экскурсии для местных

Калининградец может забронировать со скидкой экскурсии по городу и области. В программе «Экскурсии для местных» — замки, Куршская коса, дегустация сыров в Советске и Немане, орган в Кафедральном соборе. В прошлом году так путешествовали 1 194 человека.

В этом году акция проводится до 15 декабря. Следующую программу для жителей планируют организовать в новогодние праздники.

«При посадке в автобус необходимо будет показать паспорт с местной пропиской (временная регистрация тоже принимается), для детей — справку о регистрации», — добавила Офицерова.

2. Настоящий калининградец

Жителям города и области предлагают пройти квест, чтобы получить звание настоящего калининградца. Есть три уровня — бронзовый, серебряный и золотой.

«Проходя третий, бронзовый уровень этой программы, вы должны посетить 10 наиболее знаковых мест в Калининграде, сфотографироваться на этих объектах, после чего эти фотографии поступают к нам [в центр]. Мы выдаём подарок и значок настоящего калининградца третьей степени», — рассказала руководитель инфоцентра.

Для серебряного значка нужно посетить уже все муниципалитеты, а чтобы стать обладателем золотой награды, придётся посетить 100 объектов и популярные события в течение года. Победитель получает сувениры, значок и билеты на другие мероприятия и экскурсии. В качестве подарков на всех этапах — книги калининградских авторов. В прошлом году в квесте участвовали 95 человек, в первом полугодии 2024 — 62.

3. Фестиваль экскурсий

Туристический инфоцентр вместе с выпускниками курсов для гидов организуют бесплатные пешие экскурсии для калининградцев. Начинающие специалисты оттачивают знания и «набивают руку». Трансфер до места не предусмотрен.

«Каждый экскурсовод показывает город по-своему, передаёт свои эмоции и восприятие. В этом году экскурсии проводятся по Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску, Черняховску», — заявила Офицерова.

Такие мероприятия помогают разгрузить туристические компании, которые не справляются с потоком в новогодние праздники. Первый фестиваль проводили с декабря 2022-го по январь 2023-го, услугой воспользовались 720 человек. Второй прошёл с января по март 2024-го, число участников выросло до 1 000. Бесплатные пешие экскурсии планируют организовать и в этом году.

Паспорт туриста

Гостям региона предлагают паспорт туриста — своего рода путеводитель по региону с картами, маршрутами и описанием мест в расчёте на семь дней.

«Приезжий получит информацию, какие у нас существуют гостиницы, где он может попить кофе, какие экскурсионные программы может посетить и куда лучше всего съездить самостоятельно», — прокомментировала Галина Офицерова. К паспорту прилагается бонусная карта, которая «позволяет получить скидки при бронировании гостиницы, оплате экскурсионных туров, покупке сувенирной продукции». «Мы с каждым годом выпускаем всё больше и больше паспортов. Вообще проекту уже 10 лет», — директор добавила, что у нас гостили туристы из Македонии, Южной Кореи, Кубы, Дании, Ирландии, США и других точек мира.

На 14-ти улицах Калининграда прячутся интересные барельефы — ангелы и демоны.