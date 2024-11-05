В горном кластере Сочи подсчитали загрузку на новогодние праздники

Уже сейчас здесь фиксируется высокая динамика бронирования номерного фонда. На данный момент отели курорта и игорной зоны забронированы на новогодние каникулы на 80 %. Несмотря на то, что глубина бронирований за последние годы выросла, все равно остается доля туристов, которые готовы планировать свой отпуск буквально за 1-2 недели.

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Именно эта категория, по оценкам специалистов, и заполнит оставшиеся места в отелях и комплексе апартаментов. При этом в зимние каникулы объекты Красной Поляны традиционно загружены буквально до 100 %.

Первая активная волна бронирований обычно приходится на лето. Как правило, это постоянные гости, которые предпочитают позаботиться о своем отдыхе в новогодний период заранее. Кроме того, при раннем бронировании всегда максимально низкая стоимость. Далее всплеск фиксируется в конце октября и начале ноября. Третий этап - это декабрь, буквально за считаные дни до самих праздников.

На самом курорте и в игорной зоне уже началась активная подготовка к новогодним каникулам. В этом году праздничная программа рассчитана на детей и взрослых. Гостей ждут интерактивные квест-игры, представления и перформансы, анимационные программы и танцевальные диджей-сеты.

Также участникам праздника представится возможность встретиться с главным зимним волшебником в его резиденции и принять участие в большом новогоднем параде.