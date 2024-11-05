Туроператоры не получали жалоб от туристов в Дагестане

Жалоб от российских туристов в связи с непогодой в Дагестане пока не поступало, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

"Туроператоры пока не получали жалоб от туристов в связи с непогодой в Дагестане. Такой информацией поделились представители двух крупных компаний", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 90 тыс. человек остались без электричества в Дагестане из-за ветра. Энергетики ввели в республике особый режим работы. Из-за порывистого ветра в Махачкале повалены десятки деревьев.