Национальный парк Нижегородской области развивает экотуризм

Первый национальный парк Нижегородской области включит в себя инфраструктуру для экологического туризма. Там могут построить глэмпинги и стоянки. Об этом пишет GIPERNN.RU со ссылкой на специалиста по развитию туризма ФГБУ «Государственный заповедник«Керженский» Софью Гречкину.

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Национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени состоит из пяти кластеров, которые расположились в разных частях региона. К самому южному участку относится Ичалковский бор с пещерами, который является довольно популярным у туристов местом.

Именно здесь проектируется наиболее крупная благоустроенная зона. В ней могут построить несколько глэмпингов и стоянку с парковочными местами для автодомов.

Как сообщил руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов, уже есть один предприниматель, который хотел бы реализовать проект в районе Ичалок, а именно обустроить глэмпинг. К Ичалковскому участку также предложили построить подъезд от трассы М-12, однако вопрос с деньгами пока не решен.

Также на территории Пустынского кластера находится бывшая турбаза «Горизонт». Владелец сможет заниматься развитием туризма. Только для этого инвестору необходимо получить согласие дирекции, которую создадут для управления нацпарком.

По словам Асхата Каюмова, строить визит-центры и туристические гостевые домики можно только в хозяйственной зоне парка. Соответствующее зонирование появится после утверждения положения о нацпарке.

Кроме того, планируются заповедная и рекреационная зоны с экологическими тропами. В настоящее время проектируются семь экскурсионных маршрутов: три в Пустынском кластере и по одному во всех остальных.

Ранее мы сообщали о том, что семь экотроп оборудуют в первом национальном парке в Нижегородской области.