На подъемники Красной Поляны 1 и 2 января допустят только местных

Из-за большой загруженности на подъемники Красной Поляны 1 и 2 января смогут взобраться только проживающие на курорте. Такое ограничение уже вводили в прошлом году. Об этом «Ведомости Юг» сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна.

«Из-за дефицита номерного фонда на горнолыжных курортах Краснодарского края и, в частности, в Красной Поляне многие горнолыжники сегодня вынуждены размещаться в Адлере, в 40 километрах от склонов», – пишет источник.

Эксперт связывает дефицит номерного фонда отелей горнолыжных курортов с ожидаемым наплывом туристов – продажи зарубежных туров невелики. При этом только горный кластер Сочи может сравниться с альпийским опытом катания.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники из Ростова на курорт Роза Хутор будет ходить прямой поезд.