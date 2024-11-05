Губернатор посоветовал места для отдыха в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных составил топ мест для отдыха в регионе. Видео с рекомендациями глава региона записал для Telegram-канала Минэка РФ.

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«Это "Куршская коса" — национальный парк, который нужно беречь. И туристам, конечно, это нужно знать. Второе место — набережная "Рыбной деревни". Рядом находится очень красивый Кафедральный собор, поэтому приглашаю всех туда», — сказал губернатор.

Третье место в топе губернатора заняло Виштынецкое озеро. Беспрозванных отметил, что там очень красивый густой лес и глубокое озеро, где можно тихо и спокойно отдохнуть.