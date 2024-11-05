Когда Казань введет туристический налог

Казань, как и другие города, в 2025 году введет туристический налог. От его уплаты освободят несовершеннолетних и льготников, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Закон о туристическом налоге, принятый Госдумой минувшим летом, фактически заменяет курортный сбор и начнет действовать с 1 января 2025 года. Согласно федеральному закону, устанавливать и определять размер этого налога муниципалитеты будут самостоятельно. Ставка будет постепенно расти, начиная с одного процента от стоимости проживания в гостиницах в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше пяти процентов.

Решение о введении туристического налога уже приняли Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород, ещё ряд городов, в том числе Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Североуральск, Тула, Калининград — находятся на стадии принятия этого налога.

Депутаты Казанской городской Думы рассмотрят проект решения о туристическом налоге на ближайшей сессии. Согласно этому документу, его размер в Казани составит один процент от стоимости проживания туриста в отеле или гостинице, но не менее 100 рублей в сутки. Ставка налога будет фиксированной на протяжении всего года, независимо от сезона.

Если учесть, что в Казани работают более 200 средств размещения с номерным фондом около восьми тысяч, то по предварительным подсчетам мэрии, новый сбор позволит в первый год привлечь в городской бюджет более 150 миллионов рублей. Деньги направят на улучшение инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда столицы Татарстана.

Туризм стал существенной отраслью экономики Казани. За последние 15 лет, благодаря средствам федерального, республиканского, городского бюджетов, частным инвестициям, туристический трафик вырос практически в десять раз. По итогам прошлого года он превысил четыре миллиона человек. Для отрасли гостеприимства — это положительный аспект.

«Но есть и обратная сторона медали — растущая нагрузка на городскую инфраструктуру. Введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города», — Ирек Мухаметшин, начальник финансового управления исполкома Казани.

Для туриста налог будет включен в стоимость номера гостиницы. От его уплаты освобождаются льготные категории граждан, их перечень может быть расширен по решению муниципальных властей. Так, в Казани планируется освободить от туристического налога несовершеннолетних.

«Уплачивать туристический налог будут владельцы отелей, гостиниц, хостелов, санаториев, пансионатов, баз отдыха, кемпингов и мотелей. Речь идет об объектах, состоящих в реестре классифицированных средств размещения», — пояснили ГлагоL в пресс-службе мэрии Казани.

Столицу Татарстана за восемь месяцев текущего года посетили почти 3,2 миллиона человек, что на 10,3 процентов больше аналогично периода прошлого года. Средняя продолжительность поездки составила четыре дня. Туристы ежедневно тратили в городе в среднем 2,9 тысячи рублей на человека, что на 8,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Если в прошлом году общие траты туристов в нашем городе за восемь месяцев составили 16 миллиардов рублей, то в этом уже 22 миллиарда. Это серьезный рост, это то, ради чего мы развиваем нашу инфраструктуру. Большая системная работа приносит свои плоды», — Ильсур Метшин, мэр Казани.

Большее четверти трат туристов за текущий период пришлось на посещение кафе, баров и ресторанов. Средний возраст туристов составляет 40 лет, более 58 процентов приходится на женщин, 42 процента — на мужчин. Среди наиболее популярных туристических объектов: Казанский Кремль — его посетили почти 3,5 миллиона человек, аквапарк «Ривьера» — более 486 тысяч, музей «Городская панорама» — порядка 49 тысяч, музей «Чак-чака» — 35 тысяч человек.

Кстати, после саммита БРИКС, прошедшего недавно в столице Татарстана, популярность этого татарского национального лакомства резко возросла. Глав государств в аэропорту Казани встречали с традиционными караваем и чак-чаком. Эти кадры облетели весь мир, а чак-чак вообще стал отдельным героем саммита.