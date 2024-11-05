Набережную реки Псахе благоустроили в Сочи

В Сочи завершены работы по благоустройству набережной реки Псахе. Участок протяженностью свыше 400 метров отремонтировали за счет курортного сбора. На набережной уложена брусчатка, высадили цветы и кустарники, а также установлены небольшие архитектурные формы и зоны для отдыха. Кроме того, на территории появилась новая парковая мебель.

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Ранее часть набережной была благоустроена при взаимодействии администрации Центрального района и инвесторов. Сегодня объединили эти участки в одну общественную зону, где можно бегать, можно прогуливаться и просто отдыхать, это очень удобно для жителей микрорайона, – рассказал ио. директора департамента городского хозяйства Сочи Евгений Шелковников.

Работы по обустройству территории были осуществлены в рамках муниципальной программы «Развитие санаторно-курортного комплекса, туризма и потребительской сферы города Сочи». В соответствии с контрактом, подписанным в июне 2024 года, было уложено свыше 3600 квадратных метров плитки для тротуаров, установлено более 60 осветительных приборов и посажено более 1200 кустарников.

Кроме того, за счет курортного сбора в настоящее время реализуются проекты, включая оснащение пляжей и общественных зон города системой видеонаблюдения, благоустройство улицы Лазарева в районе дома № 54, а также обустройство общественного пространства в сквере «Дружбы народов» на улице Карла Маркса и сквера «Комсомольский».