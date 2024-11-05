Подмосковье лидирует в росте бронирования глэмпингов

Согласно статистике портала «Авито», в 2024 году спрос на глэмпинговый отдых в Московской области вырос по сравнению с прошлым годом вдвое и составил 34% от всех предложений по РФ. Об этом сообщает РБК.

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«За год в Московской области на 106% выросло число предложений о размещении в глэмпингах… Следующими по популярности среди туристов являются Татарстан и Свердловская область — доля бронирований в каждом из регионов составляет 7%, в Ленинградской области — 5%», - уточняет источник.

Понятие «глэмпинг» подразумевает наиболее комфортный, многообразный и, как следствие, наиболее популярный вид кемпингового отдыха с улучшенными условиями проживания. Так, по данным «Авито», наиболее дорогим данный вид отдыха будет в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Татарстане, а также в Красноярском и Краснодарском краях, где сутки глэмпинга обойдутся в восемь тысяч рублей.

В Подмосковье цены за глэмпинг ниже на 100 рублей, при этом общий ценник суточного отдыха на природе в регионе на 900 рублей выше, чем его средняя цена по России.