Гостиницу и баню построят на сахалинском курорте «Горный воздух»

Новые резиденты ТОР «Сахалин» построят гостиничный и банный комплексы на курорте «Горный воздух». На Сахалине резиденты ТОР реализуют 22 проекта в области туризма, за счет которых в экономику региона вложено шесть млрд рублей.

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Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, компания «Елань» построит гостиничный комплекс на 76 номеров. В проект вкладывается 392 млн рублей. Начало работы комплекса запланировано на 2027 год. Компания «Долина Туристов» на «Горном воздухе» будет строить банный комплекс, включающий пять СПА-домиков на четырех человек и баню на 15 человек. Инвестор вложит в проект 75 млн рублей. Банный комплекс начнет принимать туристов с 2026 года.

Всего на ТОР «Сахалин» бизнес реализует 63 проекта, 14 из которых введено. В экономику региона вложено 35,5 млрд рублей инвестиций, создано 2 200 рабочих мест. Резидентам ТОР доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение десяти лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет и другие преференции.