В Кисловодске построят крупный курортный комплекс

В ставропольском Кисловодске появится крупный курортно-гостиничный комплекс с бутик-отелем и термальными бассейнами. Инвестпроект будет реализован на площади 102 гектара.

© РИА Новости

«ГК "МЁД" реализует масштабный инвестиционный проект в Кисловодске, который обещает стать новым местом притяжения для туристов и любителей отдыха на природе. На территории площадью 102,4 гектара появится современный курорт, который будет включать в себя разнообразные объекты инфраструктуры и развлечений», — сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

По его данным, инвестиции только в формирование земельного фонда проекта составят 1,8 миллиарда рублей. На территории 55 тысяч квадратных метров появится комплекс гостиничных апартаментов на 500 мест с инфраструктурой. Особое внимание в проекте уделяется созданию бутик-отеля с термальным комплексом. Бутик-отель будет включать в себя резиденции и виллы площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, где смогут разместиться до 180 гостей.

«Кроме гостиничного комплекса и бутик-отеля на территории курорта будут созданы и другие объекты инфраструктуры. Это позволит сделать отдых на курорте разнообразным и интересным», — добавил министр.

Как сообщал ранее глава Кисловодска Евгений Моисеев, до конца 2027 года в городе-курорте планируется построить 13 новых объектов размещения: шесть новых санаториев, два пансионата, четыре гостиницы и один отель. С начала этого года было открыто шесть новых объектов размещения: санаторий, апарт-отель, пансионат, две гостиницы и один бутик-отель.