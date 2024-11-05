«Как в бизнес-классе». Турист рассказал об путешествии на ледоколе

Российский путешественник отправился в Арктику на ледоколе «Андрей Вилькицкий» и рассказал, чем кормят моряков. Свои наблюдения он описал в личном блоге Travel Maniac на платформе «Дзен».

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По словам автора, он ожидал, что условия на судне будут суровыми, но столовая его удивила.

«На столах белые скатерти, аккуратно разложенные приборы, словно я не на ледоколе, а в ресторане», — отметил он.

Россиянин обратил внимание, что морякам предлагали на выбор два основных блюда и два гарнира.

«Прямо как в бизнес-классе самолета», — написал автор.

В меню были уха, куриный шницель, овощи на пару, жареная картошка, самолепные пельмени и даже шашлыки.

В 2023 году россияне стали чаще путешествовать по Дальнему Востоку и Артике. Турпоток в эти регионы вырос на 40 процентов.