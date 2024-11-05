Эксперты сообщили о росте турпотока в Мурманскую область

Мурманскую область в 2023 году посетило 670 тысяч туристов. Это на 24 % выше, чем в 2022 году, об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«Наибольший интерес к Мурманской области проявляют жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей, а также Республики Карелия. Иностранные гости чаще всего приезжают из Китая, Белоруссии, Норвегии, Филиппин и Турции», – отметили власти.

При этом среднегодовая загрузка гостиниц в регионе составляет 72,8 %, а в пиковые периоды достигает 90 %. Между тем в Мурманской области растет и количество мест размещения. Этому способствует в том числе нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого были поддержаны предпринимательские инициативы по строительству модульных некапитальных средств размещения на сумму консолидированного бюджета порядка 100 млн рублей.

Так, в 2022 и 2023 годах открылось шесть новых объектов размещения на 190 койко-мест. В 2024 году откроется еще один объект «Гостевые дома туркомплекса «Хибины» в Кировске на 50 койко-мест.

Кроме того, на полуостровах Средний и Рыбачий (Печенгский округ) реализуется проект ООО «Валла-Тунтури», а в Кировске проектируется новый курорт, который включает подъемники, аквапарк, многоуровневый паркинг и гостиницу классом три звезды.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Заполярье выделили 52,6 млн рублей на туристическую инфраструктуру.