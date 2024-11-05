На Камчатке планируют построить современный туристический комплекс

Возведение первого туристического комплекса с вертолетной площадкой в районе Халактырского озера запланировано в 2030 году на Камчатке благодаря государственной поддержке. Проектом предусмотрена высадка деревьев хвойных пород по всей территории объекта, благоустройство мест отдыха другие ландшафтные решения, сообщили ТАСС в Корпорации развития Камчатского края (КРКК).

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«Распоряжением главы региона Владимира Солодова деловая инициатива ООО "Кадр", которая предусматривает создание современного туристического комплекса в районе Халактырского озера, признана масштабным инвестиционным проектом (МИП) Камчатского края. Статус МИП дает возможность компании получить земельный участок в аренду под строительство без проведения торгов», — сказали в КРКК.

Проект предусматривает строительство к 2030 году 20 туристических домиков, из которых открывается вид на живописную местность. Запланировано возведение ресторана, комплексов СПА-процедур, детской игровой зоны, спортивной и вертолетной площадок, парковки.

В Корпорации развития Камчатского края добавили, что впервые подобный рекреационный объект создается в черте Петропавловска-Камчатского, что добавит краевому центру привлекательности как туристической локации.

«Другой особенностью комплекса является его формат парковой зоны. Проектом предусмотрена высадка деревьев хвойных пород по всей территории рекреационного объекта, прокладка дорожек для прогулок, строительство беседок, другие ландшафтные решения», — рассказали в КРКК.

Акционерное общество "Корпорация развития Камчатского края" создано правительством Камчатского края в 2013 году как ключевой институт развития в целях стимулирования инвестиционной активности в регионе. Среди основных направлений деятельности корпорации сопровождение проектов в режиме "одного окна", формирование инвестиционной привлекательности региона, привлечение инвесторов на полуостров.