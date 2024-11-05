Почему российские туристы полюбили круизы и как выбрать лучший

Российские туристы устремились в речные круизы по стране. По прогнозам специалистов туротрасли, в 2024 году в них отправились рекордные 750 тысяч человек. В навигацию вышли свыше 80 теплоходов, выполнявших как классические маршруты — по Волге, так и экспедиционные — по Сибири. Чем россиян привлекает такой вид отдыха, во сколько он обойдется, кому точно подойдет, а кому, наоборот, покажется скучным — в материале «Ленты.ру».

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Россияне рассматривают речные круизы как альтернативу поездкам в Европу

В 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса речные круизы в России оказались на грани вымирания. Навигация начиналась позже обычного, пассажирам приходилось сдавать тесты на COVID-19 перед путешествием, число гостей из-за границы стремилось к нулю, а на кораблях ужесточили ограничительные меры. В частности, все массовые мероприятия и развлекательные программы на борту были строго запрещены.

Круизные программы постоянно находились в зоне риска: их могли в любое время свернуть, если на борту оказывались заболевшие. Все эти факторы, разумеется, негативно сказывались на спросе. Но как только пандемийные ограничения были сняты, ситуация начала налаживаться.

Соотечественники, привыкшие отдыхать за рубежом, а после 2022 года сократившие количество поездок из-за отсутствия прямого авиасообщения с Европой, стали рассматривать как одну из альтернатив круизы по российским рекам.

Сначала настороженно, в качестве эксперимента, а уже к лету 2023-го начался настоящий бум. Во многом благодаря сарафанному радио.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в настоящее время круизные операторы фиксируют прирост продаж на 2025 год в среднем на 20 процентов. На это влияют улучшение качества теплоходов и обслуживания и, конечно, высокая возвратность туристов.

Сейчас этот показатель достигает 90 %.

Когда лучше бронировать круизы?

Речная навигация в России начинается в конце апреля и заканчивается в начале октября. Поэтому времени для выбора идеального маршрута у путешественников достаточно. Однако туроператоры предупреждают: бронировать туры необходимо заранее.

«‎Делать это лучше уже зимой, так как именно в этот период действует акция раннего бронирования, поэтому клиентам предлагаются выгодные цены. Также, чем раньше человек бронирует круиз, тем шире у него выбор», — Ольга Иванова, PR-директор Fun&Sun.

Только в этом случае турист сможет выбрать конкретную каюту на судне, на желаемой палубе, нужной категории и компоновки.

На 2025 год Fun&Sun подготовил для россиян туры разной продолжительности — от трех до восьми дней. Таким образом, пассажиры смогут провести в речном круизе как выходные, так и длительный отпуск.

Короткие поездки лучше всего подойдут тем, кто ранее не бывал в круизе, но хотел бы познакомиться с таким видом отдыха. Так, к примеру, жителям столицы доступны короткие трехдневные и четырехдневные путешествия по маршрутам Москва — Тверь — Москва, Москва — Углич — Москва, Москва — Углич — Калязин — Москва, Москва — Дубна — Мышкин — Углич — Москва.

При этом есть и более продолжительные, недельные круизы, а именно Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва, Москва — Углич — Ярославль — Плес — Коприно — Москва, Москва — Дубна — Углич — Мышкин — Ярославль — Кострома — Плес — Нижний Новгород, Москва — Углич — Горицы — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург.

Последний, по данным Fun&Sun, который состоится в конце июня 2025 года, бронируют активнее всего. Приобретать туры путешественники начали за 300 дней до отправления.

«Помимо Москвы у нас есть еще четыре города отправления — Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, — добавила Ольга Иванова. — Наибольшим спросом пользуются именно короткие маршруты, так как людям проще подстроить их в свой график. Поэтому их точно стоит бронировать совсем заранее».

Сколько стоит речной круиз?

Fun&Sun предлагает путешествия на теплоходах уровня «Премиум». Цены за круиз начинаются от 32 тысяч рублей с человека. В компании подчеркнули, что она всегда зависит от продолжительности поездки и выбранной даты, а также категории, оснащенности и расположения каюты (на главной, средней, нижней или шлюпочной палубах).

В стоимость тура входит само речное путешествие с трехразовым питанием на протяжении всего маршрута. Кроме того, на судне работают бесплатные кофейные станции и буфет, где можно поесть между основными приемами пищи.

На теплоходе есть Wi-Fi, медпункт, гладильная комната, открытая солнечная палуба, сувенирный магазин и прачечная.

Для пассажиров также подготовлены бесплатные экскурсии в городах, где останавливается корабль. При этом туристам доступы и дополнительные платные экскурсии.

«На теплоходе организуется развлекательная программа для пассажиров — мастер-классы, йога, конкурсы, караоке, разнообразные вечерние шоу. Для самых маленьких гостей круиза работает детский клуб TOUCAN, где с ними проводят время профессиональные аниматоры», — Ольга Иванова, PR-директор Fun&Sun.

Если стоимость круиза разбить на части, то можно заметить, что цена каждой услуги выходит значительно дешевле, чем в обычном столичном пансионате. Не говоря уже о хорошем пятизвездочном отеле где-нибудь в Египте или Турции в высокий сезон.

Какую каюту лучше выбрать?

Обычно более дорогие каюты находятся на верхних палубах, дешевые — на нижних. В трюме и на главной палубе размещаются каюты большей вместительности, например, четырехместные. На верхних палубах — одноместные, двухместные и «люксы».

«Перед покупкой тура нам провели небольшой экскурс по каютам, — рассказала «Ленте.ру» Ирина, побывавшая в круизе по Волге в августе. — Нам объяснили, что каюты задней части нижней палубы находятся рядом с моторным отсеком».

Поэтому во время путешествия может ощущаться вибрация. Между тем в передней части ночью может мешать шум от волн. Однако именно в этой части судна самые доступные по цене каюты, наименьшая проходимость и из-за близости к воде прохладно даже в жаркую погоду.

А на главной палубе, наоборот, самая большая проходимость, в особенности по правому борту во время стоянок, посадки и высадки.

«Наш выбор пал как раз на главную палубу. У нас была просторная каюта с окнами, поэтому на протяжении всей поездки мы наслаждались прекрасными видами. Кроме того, неподалеку от нас находились ресторан и ресепшн», — Ирина, российская туристка.

На средней палубе сосредоточена основная инфраструктура судна — сувенирные магазины, библиотека, рестораны и т.д. Также предусмотрена прогулочная зона. Эту палубу часто выбирают семьи с детьми и пожилые люди.

Самые дорогие и комфортабельные каюты с панорамными окнами и балконами расположены на шлюпочной палубе.

«Здесь происходит вся движуха, — отметила Ирина. — По вечерам здесь шумно, весело и многолюдно. Дело в том, что именно в этой части теплохода находятся бары, проходят концерты, вечеринки и шоу. А вот днем тут можно позагорать. Кстати, с этого уровня открываются самые потрясающие виды».

А понравятся ли речные круизы молодежи?

В Fun&Sun заявили, что за последнее время речными круизами, которые традиционно считались любимым видом отдыха пожилых людей, начала интересоваться молодежь. Также специалисты отмечают и рост числа туристов с детьми.

«Этот вид отдыха намного более продуктивный, чем может показаться на первый взгляд, — рассказала жительница Москвы Кристина, которая дважды была в речном круизе по России. — Каждый день — новый город, а порой и два».

«В это же время есть возможность сходить на мастер-классы, не забыть о спорте, послушать красивую музыку — в каждом рейсе есть один, а иногда и несколько музыкантов и певцов. Например, на последнем с нами была оперная певица Кристина туристка из Москвы».

При этом другая жительница столицы Марина, побывавшая в восьмидневном круизе по Волге (Москва — Углич — Рыбинск — Тутаев — Ярославль — Плес — Кострома — Мышкин) уверена, что такой вид отдыха больше подойдет как раз взрослому поколению.

«Там они и единомышленников найдут, и города посмотрят, и это веселее, чем на даче сидеть, — пояснила она. — Понравится тем, кто любит по России путешествовать — это хорошая возможность за неделю посмотреть много всего, при этом особо не напрягаясь».

По словам россиянки, круизы покажутся скучными тем, кто ждет от отдыха «тусовок и драйва».

«Это более пассивный и комфортный вид путешествия, рассчитанный на людей, которые уже напрыгались в перелетах с пересадками, пожили в хостелах, походили с рюкзаками и которые хотят просто расслабиться и наслаждаться отдыхом», — Марина, российская туристка.

«Но при этом не лежать у бассейна 24/7, а еще и кругозор свой расширить и узнать что-то новое, — продолжила она. — А еще такой отдых понравится тем, что ты каждый новый день просыпаешься в новом месте, но при этом физически до него никак не надо добираться — ощущение странное, интересное».

В свою очередь, пенсионерка из Москвы Людмила в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что за время круизов часто завязываются новые знакомства, которые длятся порой целую жизнь.

«Заводятся дружеские связи, все друг другу помогают, иногда происходит обмен рецептами, — сообщила она. — Например, именно в таком турне я узнала у попутчицы рецепт паштета, который теперь регулярно готовлю на завтрак».

Как правильно подготовиться к речному круизу?

Москвичка Кристина рассказала, что первый раз отправилась в круиз по совету подруги.

«Было очень волнительно, — добавила она. — В голове сразу возник вопрос: что же брать с собой? Много советовалась со знакомыми, которые уже были в подобных поездках».

В путешествие девушке рекомендовали взять как вечернюю одежду и обувь для походов ресторан, так и удобную для прогулок и экскурсий.

«Считается, что вечером стоит одеваться нарядно. Конечно, в спортивном костюме никто из ресторана не выгонит, но атмосфера располагает к красивой одежде: вкусная еда, ресторанная подача, красивые ландшафты, закат», — Кристина, туристка из Москвы.

Тем временем Марина готовилась к круизу так же, как к обычной поездке: взяла маленький чемодан на колесиках, теплую непродуваемую одежду, чтобы защититься от ветра, солнцезащитный крем, несколько футболок и шорт, кроссовки, шлепанцы и полотенце.

«На всякий случай захватила таблетки от укачивания, но они не понадобились — качки не было вообще, и я буквально через пять минут забыла о том, что нахожусь на воде, а не на суше, — пояснила она. — Из нашей компании (нас было шесть человек) не укачивало никого».

«C "капитанским ужином" у меня случился полный провал»

Стоит отправиться в круиз и ради особенных впечатлений, традиций и ритуалов, свято соблюдаемых на кораблях. Одним из таких является «капитанский ужин», который обычно проходит в последний день морского путешествия.

На это важное мероприятие женщины приходят в вечерних платьях, а мужчины — в строгих костюмах. В ресторане их встречает лично капитан судна. Пассажирам предлагают шампанское, а главный виновник события со сцены представляет свою команду.

После этого капитан произносит торжественную речь, и все поднимают бокалы за удавшуюся поездку. Такая же торжественная церемония проходит в первый день круиза: капитан всех приветствует на борту и желает легкой дороги.

«С "капитанским ужином" у меня случился полный провал, — призналась москвичка Марина. — Я не знала об этой традиции, поэтому и не взяла с собой вообще ничего нарядного и красивого. Я была в легком недоумении, когда в последний вечер вышла из каюты в коридор, чтобы пойти на ужин, как обычно, а там дефилируют женщины на каблуках и в бриллиантах и мужчины в костюмах, как в "Титанике". И это не один-два человека, а буквально все! Я там очень выбивалась в джинсах и футболке с корпоративной эмблемой».

Сам ужин, по словам девушки, был просто шикарный. Гостей угощали игристым, столы ломились от вкусной еды, а сам капитан подходил к каждому столику, благодарил пассажиров, фотографировался с ними и приглашал их в следующие круизы.