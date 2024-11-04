Интерес туристов к термальным комплексам увеличился в два раза

Отдых в термальных комплексах стал для россиян намного интереснее, в поисковых запросах это направление стало появляться в два раза чаще. И дело тут не только в развороте туриста на отдых в стране, но и в развитии инфраструктуры: с 2012 года рынок вырос более чем в пять раз. А в ближайшие три года он вырастет еще в два раза: открытие термальных комплексов планируется по всей стране.

"С января по сентябрь 2024 года выявлено более 420 тыс. запросов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - рассказали "Российской газете" в Агентстве развития Мончегорска.

В МТС Travel связывают растущую популярность с крепнущим трендом на поддержание здорового образа жизни, которому дала толчок пандемия.

"Курорты, обустроенные на термальных источниках, работают круглый год, поэтому и сезон здесь ничем не ограничен. В воде температурой от 25 до 40 °С, а где-то и до 50 °С, купаются даже зимой. Кроме того, обычно в термальных комплексах есть не только открытые, но и закрытые чаши и бассейны, в которых можно купаться в ненастную погоду", - говорят в компании.

Эффект от воды зависит от ее минерального состава: некоторые подходят для лечения и профилактики частых простуд, другие нужны для профилактики травм, ревматических болезней, третьи - для заболеваний кожи и ЖКТ, укрепления иммунитета, опорно-двигательной и дыхательной систем и т. д. Перед посещением терм важно проконсультироваться с врачом: для таких процедур есть противопоказания.

В России есть регионы, которые специализируются на таком отдыхе. Например, звание термальной столицы России с 2020 года носит Тюмень, в регионе более 20 горячих источников с разным химическим составом и температурой воды. Некоторые из них располагаются прямо в черте города, другие - на лоне природы, рассказывают в МТС Travel. Устроиться в Тюмени в конце ноября можно от 1,4 тыс. руб. в сутки за двоих, долететь из Москвы - от 12,5 тыс. руб. за одного, добавили в компании.

Также несколько больших радоносодержащих термальных источников есть на курортах Белокурихи в Алтайском крае. В санаторий здесь можно заселиться от 7 тыс. руб. в сутки. В Белокуриху можно добраться на такси или автобусе из Горно-Алтайска (от 19 тыс. руб. за билеты из Москвы) или Барнаула (от 15 тыс. руб.).

"Многочисленные горячие ключи бьют из-под земли в Бурятии - в окружении сосновых лесов, альпийских лугов и рек с водопадами. Ко всему прочему, эта местность славится лечебными грязями. Здесь находится Горячинск - один из старейших грязелечебных курортов России. Ценители полезного отдыха также могут обратить внимание на курорт "Аршан" на берегу горной реки Кынгарга, Кучигерские термы у подножия Баргузинского хребта, парк Шумак, в котором сосредоточено более ста источников", - говорят в компании.

Жилье в Горячинске, согласно МТС Travel, будет стоить от 2,3 тыс. руб. в сутки, в Аршане - от 2500 руб. Добраться до них можно, долетев до одного из ближайших городов - Иркутска (от 17 000 руб. в оба конца из Москвы) или Улан-Удэ (от 27 500 руб.).

Еще своими источниками с лечебным эффектом знаменита Кабардино-Балкария. До большинства термальных комплексов республики легко добраться из ее столицы, Нальчика. Жилье в курортной зоне, по данным МТС Travel, обойдется от 3,4 тыс. руб. Билеты на самолет из Москвы - от 15 тыс. руб. за одного.

Согласно аналитике NF Group, в России в 2012 году действовало только два термальных комплекса в формате самостоятельных курортно-оздоровительных объектов, сейчас их уже более 40. В 2025 и 2026 годах планируется открыть по 37 термальных комплексов, что в итоге увеличит географию такого отдыха в два раза.

Активно этот вид отдыха планируется продвигать на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам замдиректора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Марии Бадмацыреновой, там есть санаторно-курортные комплексы, созданные еще в советское время и обладающие сильными природными лечебными ресурсами, но с устаревшими материальной базой и номерным фондом, поэтому нуждающиеся в инвесторах.

"Один из них - санаторий федерального значения "Кульдур" в Еврейской автономной области на 180 номеров. Кульдурская минеральная вода является эталоном в своей группе термальных источников, в ней выявлено наибольшее содержание кремниевой кислоты по сравнению с другими рекреационными зонами России. Инвестиции в его обновление оцениваются в 3,2 млрд руб. Другой курорт федерального значения - Дарасун - имеет 100 номеров, он расположен в Забайкалье. Это один из лучших низкогорных бальнеологических курортов Сибири и Дальнего Востока. Инвестиции в его модернизацию составляют около 1,6 млрд руб.", - говорит Бадмацыренова.

Также готов проект для инвесторов в Мончегорске (Мурманская область), там планируется запуск водно-оздоровительного термального комплекса на берегу озера Лумболка, так как, по данным Агентства развития города, интерес к нему есть и со стороны туристов, так и со стороны горожан.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, большой потенциал у этого направления на Камчатке, там уже создана инвестиционная площадка "Паратунка", которая находится у геотермальных источников долины реки Паратунки.

Другое место принятия туристов в регионе - туристско-рекреационный кластер "Зеленовские озерки", который расположен на горном отводе Кеткинского месторождения сероводородных вод, считается самым популярным и посещаемым горячим источником Камчатки. "В настоящее время идет создание курорта международного стандарта парк "Три Вулкана". В центре будущего курорта планируется построить шесть гостиниц, рестораны, магазины, 32 км горнолыжных трасс, три канатные дороги, будет обустроена геотермальная лагуна. Курорт сможет принимать 600 тыс. туристов в год", - рассказали в КРДВ.

В общем, отмечают в NF Group, сложившийся рынок термальных курортов России создает высокий потенциал дальнейшего развития формата как на общероссийском уровне, так и на локальном.