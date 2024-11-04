В Карачаево-Черкесии фестиваль познакомил гостей с традициями местных народов

Культуру и традиции народов Карачаево-Черкесии (КЧР) представили в День народного единства на фестивале "Межнациональное единство" в Черкесске, передает корреспондент ТАСС.

Глава республики Рашид Темрезов в своем поздравлении с праздником основой могущества России назвал вековую дружбу ее народов и их преданность своей стране. "Россия соткана из множества культур, языков, традиций, религий. Вековая дружба народов, наша преданность большой и малой Родине, наша приверженность традиционным семейным ценностям - это основа могущества и силы нашей великой страны, то, что делает нас сильными и непобедимыми", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

Площадкой фестиваля стала пешеходная зона улицы Первомайская республиканской столицы. Гости могли посетить подворья пяти субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии и познакомиться с бытом, обычаями и традициями абазин, карачаевцев, ногайцев, русских и черкесов, отведать национальные блюда. На фестивале были представлены различные изделия из войлока и дерева, рушники, платки, национальные костюмы и музыкальные инструменты, предметы быта, кухонная утварь.

В Черкесске в честь праздника состоялся также флешмоб, участники которого развернули 60-метровый российский триколор у стелы Дружбы народов Карачаево-Черкесии.