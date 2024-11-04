Пляжа больше нет: огромные волны поглотили зону отдыха в Ейске

Непогода разгулялась в Ейском районе. Огромные волны смывают прибрежную зону и все объекты, которые установлены рядом с морем.

© Кубань-Информ

Местные жители станицы Должанская делятся видео в соцсетях, как шквалистый ветер валит огромные вековые деревья, сносит дорожные знаки, а улицы превращаются в Венецию.

На кадрах видно, городской пляж и малые формы спортивной и детской площадки уже разбивает штормом. Волны бьются об бетонные блоки, захлестывая тротуарные дорожки около торговых ларьков на набережной.