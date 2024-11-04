В Крыму спасли заблудившихся туристов

Сотрудники МЧС спасли заблудившихся на массиве Бойка в Крыму туристов.

Как рассказали в ГУ МЧС по Крыму, пять человек обратились за помощью к спасателям.

Туристы сбились с тропы и с наступлением темноты не смогли самостоятельно выйти.

Спасатели прочесали горно-лесную территорию пешком и на машинах повышенной проходимости.

«Группа найдена и доставлена к ближайшему населённому пункту село Соколиное», — сообщили в МЧС.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после того, как турфирма оставила двух туристов в опасности на горе Пидан в Приморье.