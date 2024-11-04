В Янтарном пляжи пострадали от циклонов

Шторм у калининградского побережья, который спровоцировали Южноевропейский антициклон «Юрген» и циклон «Мартина» из северной Балтики, смыл пляж Янтарного. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Море по-прежнему штормит, хотя ветер постепенно стихает. Больше всего пострадали кафе, стоящие практически у кромки воды, досталось и кабинкам для переодевания, выломанные доски разбросало по всему пляжу. Власти муниципалитета пока не подсчитали ущерб, нанесённый стихией.

Смытый в Янтарном пляж обнаружили в Зеленоградске, где «Юрген» и «Мартина» укутали песчаным одеялом велодорожку. Под толстым слоем песка оказались несколько десятков метров полотна в западной части курорта. Велосипедисты вынуждены перетаскивать своих железных коней, тяжелее всего тем, кто гуляет с колясками, им также приходится переносить транспорт вместе с детьми.

4 ноября в центре и на востоке Калининградской области ожидается +2-4°С, в Калининграде и на западе региона +5-8°С. Погода будет сопровождаться переменной облачностью с прояснениями и без осадков. На побережье сохранится порывистый ветер.