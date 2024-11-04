Турэксперт назвала шесть самых красивых смотровых площадок России

Большое видится на расстоянии – и красивое тоже. Чтобы одним взглядом объять панораму места, стоит взглянуть на него с высоты. Расскажем о смотровых площадках в России, с которых открываются самые впечатляющие виды.

Исаакиевский собор, Санкт-Петербург

Смотровая площадка расположена на колоннаде Исаакиевского собора, высота которой составляет 43 метра. Это не самая верхняя точка в Северной столице, но именно отсюда открываются виды на главные достопримечательности центра города. Плюс здесь удастся понаблюдать, как разводят мосты.

С 1 мая по 30 сентября смотровую площадку можно посетить днем (до 18:00) и вечером (до 21:30), а с 1 октября по 30 апреля – только в светлое время суток. Билет на колоннаду приобретается отдельно и не входит в посещение собора, его стоимость – 300 рублей днем и 500 вечером. Плюс стоит учесть, что туда и обратно придется подниматься пешком.

Как добраться: билет на самолет между Москвой и Санкт-Петербургом стоит примерно от 4 900 рублей туда и обратно, поезд же обойдется от 1 200 в одну сторону. Смотровая площадка находится по адресу Исаакиевская площадь, 4.

Бизнес-центр "Высоцкий", Екатеринбург

Смотровая площадка расположена на 52-м этаже, и весь город с высоты 186 метров виден оттуда как на ладони. Входной билет стоит 600 рублей, а ценители романтики могут арендовать VIP-кабинку на 1,5 часа (за 1 500 или 2 600 рублей на двоих в зависимости от выбранных напитков).

В стоимость также включено посещение музея Владимира Высоцкого, который находится в этом же здании. В экспозиции – личные вещи поэта, полностью воссозданный гостиничный номер, где он останавливался, его легендарный "Мерседес" и восковая фигура.

Как добраться: билеты на самолет из Москвы до Екатеринбурга и обратно – от 8 000 рублей. Бизнес-центр находится по адресу улица Малышева, 51.

Камень Черского, Иркутская область

Эта горная вершина не самая высокая точка на Байкале. Но именно отсюда открываются потрясающие виды на исток Ангары, Листвянку, акваторию озера и порт.

Вход на смотровую бесплатный, но если не хочется идти на гору пешком, надо заплатить за проезд на канатной дороге. Ее стоимость – 350 рублей за подъем летом и 300 рублей зимой, за подъем и спуск – 550 и 500 соответственно. Пешком же есть два маршрута: короткий вдоль канатной дороги и чуть более длинный – серпантин через лес (примерно два километра).

Как добраться: самолет до Иркутска – от 18 тысяч туда и обратно, далее на автобусе до Листвянки (чуть больше часа в пути и от 250 рублей за билет в одну сторону), и уже оттуда лежит путь на канатную дорогу.

Мемориал "Защитникам Советского Заполярья", Мурманск

Мемориал, который в народе зовут "Алешей", находится на Зеленом мысе. Высота холма составляет около 170 метров, а самого памятника – 42. Немудрено, что он стал главной доминантой в городском пейзаже.

С холма открывается вид на город, Кольский залив, окружающие сопки и порт. При этом туристы любят приезжать сюда не только за атмосферными фотографиями сурового севера, но и чтобы почтить память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вход на смотровую площадку свободный.

Как добраться: перелет до Мурманска и обратно – от 6 000 рублей, до мемориала ходит автобус № 5 (конечная остановка "Проезд Ивана Халатина"), и останется пройти еще 10 минут пешком.

Роза Пик, Сочи

Эта смотровая площадка – один из самых популярных туристических аттракционов региона. Она расположена на высоте 2 320 метров, в буквальном смысле выше облаков, и отсюда открываются шикарные виды на Кавказский хребет и другие красоты.

Доехать до смотровой можно по канатной дороге (стоимость билета – 2 550 рублей с человека), вход на саму площадку свободный. Кроме того, наверху есть панорамный ресторан, где подают блюда местной кухни.

Как добраться: самолетом до Сочи – от 8 000 рублей туда и обратно, а прямо из аэропорта ходит "Ласточка" до курорта "Роза Хутор". В пути нужно будет провести 50 минут и заплатить от 324 рублей за билет в одну сторону. Останется лишь найти канатную дорогу и подняться наверх.

Сопка "Орлиное гнездо", Владивосток

Дальневосточный город весь расположен на сопках, и, по сути, каждая из них – своего рода смотровая площадка. "Орлиное гнездо" же – самая высокая точка во Владивостоке, которая стала популярным туристическим объектом за свои живописные виды.

С высоты 199 метров можно увидеть бухту Золотой рог и знаменитый Золотой мост, а во время городских праздников это лучшее место, чтобы посмотреть салют. Вход на площадку свободный.

Как добраться: самолет из Москвы до Владивостока обойдется от 30 тысяч рублей туда и обратно. В городе же нужно доехать до остановки "Школа №75" или "Фуникулер". К слову, подняться наверх на самом фуникулере – отдельное удовольствие, но если он по каким-то причинам не работает, есть лестница. По ней до верха можно добраться примерно за 15 минут.