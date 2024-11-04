Эксперты назвали места в России, где можно хорошо отдохнуть с собакой

Некоторые хозяева не могут расстаться со своим питомцем даже во время отпуска. Специалисты Общественной службы новостей выяснили, где в России можно хорошо отдохнуть с собакой. Необходимо продумать все нюансы – от перевозки, до кормления и прогулок.

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Для отдыха с животным предлагают рассмотреть Калининградскую область, Санкт-Петербург и Байкал. Там есть множество живописных мест для прогулок, а добраться можно воздушным и железнодорожным транспортом – главное, не забыть оформить документы для провоза животного.

Среди лучших направлений для путешествия с собакой также Карелия и Башкирия – там много озер, заповедников, поэтому можно отправиться в туристических поход. Там много комплексов, где предусмотрено заселение с собакой. Любители более теплого и мягкого климата, могут отправиться в путешествие со своим питомцем по Краснодарскому краю – Новороссийск, Сочи. Также можно рассмотреть Кисловодск и Алтайский край.