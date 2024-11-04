Семь экотроп оборудуют в первом национальном парке в Нижегородской области

Семь экологических троп планируется создать в первом в Нижегородской области национальном парке. Об этом сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на специалиста по развитию туризма ФГБУ «Государственный заповедник „Керженский“» Софью Гречкину.

Напомним, что нацпарк состоит из пяти кластеров — они разбросаны по всей области. И на каждом хотят организовать экотропы.

Три маршрута — водный и два пеших — могут появиться на Пустынском кластере. В остальных заложат по одному. К примеру, в Ичкаловском бору экотропа охватит шесть пещер, а в Поволжском кластере смонтируют смотровые площадки.

Ранее нижегородцам рассказывали об уникальности первого нацпарка.