Описан портрет типичного российского туриста

Директор Центра по развитию туризма ЦСР Елена Кравченко представила профиль среднестатистического российского туриста. Им чаще всего оказывается женщиной в возрасте от 28 до 45 лет с доходом более 70 тысяч рублей в месяц.

Такая туристка, как правило, путешествует в компании семьи или друзей, но также активно планирует поездки самостоятельно, прибегая к онлайн-сервисам для организации своего отдыха.

Что касается мест размещения, то предпочтение отдается трехзвездочным отелям. Обычно она проводит в отпуске от 10 до 12 дней и выбирает для поездок поезд или личный автомобиль.

Средняя стоимость такого путешествия составляет примерно 130 тысяч рублей, включая расходы на бензин, питание, проживание, экскурсии и покупки сувениров.

Кравченко в эфире Общественной Службы Новостей также добавила, что в свободное время туристка предпочитает активный отдых, включая пляжные удовольствия, посещение бассейна, занятия горными лыжами, а также велосипедные и пешие прогулки.

Ранее стало известно, что в России набирают популярность «болотинг» и «монастыринг». Также в Петербурге хотят поднять долю зарубежных путешественников на 20-30%.