Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане в 2024 году

Российские туристы за истекший период 2024 года потратили больше всех денег в Казахстане - 1,8 млрд тенге ($3,69 млн), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов. Об этом сообщил аналитический портал Finprom.kz, составивший обзор по опросу Бюро национальной статистики Казахстана.

"Самую большую долю в потраченной иностранными туристами сумме в текущем году заняли расходы приезжих из РФ: 43,8%. Россияне оставили в Казахстане 1,8 млрд тенге - на 8,6% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.

Также в число иностранных туристов, принесших больше всего прибыли республике, в 2024 году вошли граждане Узбекистана, потратившие 392,8 млн тенге ($805,3 тыс.), что почти на 20% меньше, чем в 2023 году, и граждане Турции, нарастившие расходы в Казахстане на 10,5% и потратившие 299,7 млн тенге ($614,4 тыс.).

По данным портала, самым популярным направлением для путешествий в Казахстане у иностранных туристов является крупнейший мегаполис Алма-Ата и горные курорты, расположенные вокруг города. Кроме того, иностранцев также интересует посещение Астаны. Меньше всего доходов от туристов получают граничащие с РФ Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области республики.

Больше всего расходов в Казахстане у иностранных туристов приходится на транспорт, в том числе билеты на самолеты, поезда и международные автобусы. Второе место по тратам - расходы на кафе и рестораны, третье - покупки в магазинах, четвертое - оплата отелей и гостиниц.

"Тот факт, что на проживание уходит меньше денег, чем на питание, говорит о том, что часть приезжих на самом деле живут не в гостиницах и отелях. Это подтверждают и результаты опроса уезжающих. 50,2% всех опрошенных в этом году заявили, что останавливались у родственников и знакомых, еще 20,4% - что арендовали квартиру. Лишь 29,4% респондентов сообщили, что во время своих казахстанских каникул жили в гостиницах, на базах отдыха, в санаториях или домах отдыха", - говорится в сообщении.

Всего за истекший период 2024 года иностранные туристы в Казахстане потратили 4,1 млрд тенге ($8,4 млн), что на 13,4% больше, чем за 2023 год. Исследования проводятся специалистами Бюро национальной статистики дважды в год путем опросов уезжающих в аэропортах, на авто- и железнодорожных вокзалах.

"В связи с тем, что обследования основаны не на объективных данных, а на опросах, показатель суммы расходов стоит считать неполной величиной. Несмотря на то, что эти цифры могут отражать только часть данных о туристических тратах, их достаточно, чтобы оценить динамику по годам, структуру и потребительские предпочтения", - отмечает портал.

В сентябре в министерстве туризма и спорта Казахстана сообщали, что наибольшее число туристов в I полугодии 2024 года прибыло в республику из РФ - более 186 тыс. человек.