Стало известно, как бронировали россияне отели в Крыму осенью

В межсезонье загрузка гостиниц Крыма составила 80%, что стало результатом увеличения туристической активности на 20% по сравнению с предыдущим годом. Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная отметила, что успех этого периода во многом зависел от различных регионов, с Южным берегом Крыма как основной точкой притяжения для туристов.

Туристы, выбирая места для размещения, отдают предпочтение гостиницам с развитой инфраструктурой, включая бассейны, сауны и медицинские центры. Этот фактор стал важным для гостей из других регионов России, а также для местных жителей, которые активно пользуются подобными услугами.

Кроме того, наблюдается значительный интерес к бронированию гостиничных номеров на новогодние праздники, при этом многие объекты размещения уже на грани остановки продаж на этот период.

Южный берег Крыма традиционно занимает лидирующие позиции в количестве бронирований, подытожила эксперт телеканалу «Крым 24».

Ранее ФАС увидела нарушения закона о роуминге в Крыму. Также был назван срок окончания строительства Центр полиэтнической культуры на полуострове.