Как организовать экскурсию на космодром Восточный

«Πyть к звeздaм»

Экскурсионную программу на Восточном начали готовить еще в 2019 году: сотрудники космодрома прошли oбyчeниe, пoсле чего сформировали «пopтфeль» для экcкypcoвoдoв. Об этом рассказала глaвный cпeциaлиcт гpyппы пo paзвитию тypизмa oтдeлa AO ЦЭHKИ Kocмичecкoгo цeнтpa Bocтoчный Cвeтлaнa Kиxaй, выступая на недавней cтpaтeгичecкoй ceccии пo пpoмышлeннoмy тypизмy в Aмypcкoй oблacти.

Сегодня Восточный смело называют локомотивом промтуризма всего региона: шутка ли — только за девять месяцев нынешнего года на космодроме было организовано 250 экскурсий, которые посетили семь тысяч человек из разных российских регионов. Хотя больше, конечно, пока все же дальневосточников.

Руководитель турфирмы «Тайга Икс-тур» Роман Шабанов из Благовещенска организует туры на Восточный вот уже три года. По его словам, дальневосточный космодром — самая посещаемая промышленная локация в России. К примеру, за предстоящим 5 ноября пуском корабля «Союз» будут следить 1,2 тыс. туристов. Их распределят по трем специально построенным наблюдательным пунктам. Правда, пока до сих пор до конца неясно — что именно увидят зрители, которые будут находиться примерно в трех километрах от стартовой площадки.

— В основном туристов распределяют на наблюдательный пункт, который построили перед стартом ракетно-носителя «Ангара» в апреле. Никто еще, ни один человек на земле не видел, как это будет для «Союза». Но для «Ангары» это просто невероятное зрелище, конечно, — рассказал Роман Шабанов.

Про сроки

Чтобы попасть на Восточный в так называемый «межпусковой» период, то есть, когда не проводятся запуски ракет, документы необходимо подавать за 21 день до намеченной даты поездки. Если вы хотите посмотреть на пуск, то этот срок увеличивается до 45 дней. При наплыве туристов, как это наблюдается сейчас, срок проверки еще больше — 60 дней. Для иностранцев срок в любом случае составляет два месяца.

Документы

Их понадобится не так много: паспорт (копия), данные о месте работы и занимаемой должности, если с вами едет ребенок, то его свидетельство о рождении. Про место работы у вас спросят неспроста: если вы трудитесь в компании, учредителем которой являются представители так называемых «недружественных стран», то в посещении космодрома вам откажут. Если у вас есть второе гражданство опять же страны, относящейся к «недружественным» — вам откажут. Остальным — добро пожаловать!

Стоимость

Она разная. Собственно, как и сам процесс запуска ракеты, который условно делится на три этапа: вывоз ракеты — когда ее доставляют на стартовую площадку, вертикализация — когда ракету ставят «носом в небо», и непосредственно сам запуск. Все три процесса, объединенные в одну экскурсию обойдутся примерно в 45 тыс. рублей на человека с выездом из Благовещенска. Если хотите «брать» этапы по отдельности, то готовьте по 25 тыс. рублей на каждый. Получается, оптом — дешевле.

Во время вертикализации можно «подтолкнуть» ракету. фото: Евгений Ким

За эти деньги вас посадят в Благовещенске в автобус и пока вы едете, напоят водой, расскажут о космодроме и включат фильм про космос — это называется «дорожная экскурсия». Дорога до Циолковского длиной около 200 километров займет примерно три часа. Важная деталь: выезжать придется, скорее всего, глубокой ночью, чтобы к пяти утра быть на космодроме — пуск (и остальные процессы) проводятся, как правило, в семь утра.

На космодроме вас ждет проверка, завтрак, сам процесс, на который вы приехали посмотреть, обед, а также экскурсия по космодрому, в том числе, экскурсия в музей Циолковского.

— На вывоз и вертикализацию людей меньше, конечно, заявляется, но это очень интересные и красивые процессы, я лично даже их в чем-то больше, чем пуск люблю, — делится Роман Шабанов.

Иногородним туристам, помимо наблюдения за пуско-наладочными процессами, предлагают остаться в Циолковском на три дня, чтобы «погрузиться во внутреннюю историю».

— Человек получает комплексное представление, он начинает насыщаться этими железяками, он пропитывается историей промотуризма, а еще у него появляется ощущения краткого отпуска, — рассказывает Роман Шабанов.

Кстати, иногороднему туристу вовсе необязательно ехать в Благовещенск (столица Амурской области располагается южнее Транссиба и федеральной автомобильной трассы «Амур» — EastRussia), можно добраться до Циолковского (по автомобильной дороге) или до станции Ледяная (по железной дороге). Правда, если необходимо будет ждать, когда вас заберет экскурсионный автобус, то делать это придется хоть и в новом, но небольшом здании железнодорожного вокзала — обещанной гостиницы здесь так и не построили.

Евгений Шевченко с супругой и дочерью посещал Восточный весной 2022 года, в межпусковой период. Группа из 20 человек состояла полностью из хабаровчан, поэтому на станции Ледяная не они ждали автобус, а он их. Уже в 10 утра были на экскурсии.

— Проверку прошли на въезде в ЗАТО Циолковский. Затем проверки через металлоискатель на каждой из локаций, — рассказывает Евгений Шевченко. — В экскурсионную программу входило посещение музея Циолковского, «звездного» городка, а также ряда локаций непосредственно на самом космодроме, среди которых комплекс, где собираются ракеты – их два, но в один не пускают вообще, посещение смотровой площадки над цехом, где видно, как и где лежит ракета, посещение башни, где на подвесах располагается ракета.

По времени экскурсия заняла около шести часов, включая обед на территории космодрома в столовой для работников.

— Космического меню не было, но еду в тюбиках можно было купить в сувенирной лавке, чем-то напомнило музей космонавтики на ВДНХ, — поделился Евгений Шевченко.

Этим же вечером группа села в поезд обратно до Хабаровска, посещение космодрома на семью (два взрослых, один ребенок), включая билеты в плацкартный вагон «туда-обратно» обошлась в 35 тысяч рублей, при этом через пять дней Евгений получил 20% туристического кэшбека.

— Хорошая поездка получилась, и нам, и дочери понравилось. И не беда, что не посмотрели непосредственно сам пуск и подготовку к нему, — резюмировал Евгений.

Два года спустя цена несколько возросла: к примеру, на пуск 5 ноября группа из 15 хабаровчан едет по цене 20 тысяч с человека — это без учета стоимости проезда до Благовещенска, откуда начнется экскурсия, и обратно.

— Космодром набирает популярность, туры проводим регулярно — два раза в месяц выезжаем, — отмечает директор ООО ««Дальгео Турс» Татьяна Яковенко.

Раз на раз не приходится

Кстати, если вы едете на пуск, то не факт, что сможете его увидеть: старт могут перенести по техническим или иным причинам, и к этому необходимо быть готовым. Такое уже было.

— Однажды пуск только с третьего раза произошел, это был невероятный триллер, — вспоминает Роман Шабанов. — Мы тогда в минус ушли, но выполнили свои обязательства: людей возвращали в лагерь «Радуга» под Свободным, люди ночевали, мы их обратно привозили. И так три раза, но туристы были готовы к этому, ведь сюда приезжают люди, вовлеченные и понимающие, что они имеют дело с техникой.

На вопрос «Что бы вы изменили или добавили в организации и проведении экскурсий на космодроме?» Роман, практически не задумываясь, отвечает: