В Мордовии набирает популярность необычный вид туризма

В Мордовии активно развивается сельский и агротуризм, а предприниматели могут рассчитывать на государственные гранты до 10 млн рублей для реализации своих проектов. В 2024 году федеральное финансирование в этом секторе составило 700 млн рублей, распределённое на 95 различных проектов. Эти средства можно направить на улучшение инфраструктуры, строительство гостевых домов и глемпингов, а также приобретение транспорта для туристических маршрутов.

© runews24.ru

В этом году отбор Министерства сельского хозяйства России прошли два проекта из Мордовии. Первый проект, инициированный предпринимателем из Ковылкинского района, направлен на развитие рыбалки и оценивается в 10 млн рублей, из которых 8 млн предоставляются в рамках гранта. С помощью этой поддержки планируется возведение гостевого дома для рыбаков и двух модульных комплексов для туристов.

В Ардатовском районе поддержан проект по агротуризму, стоимость которого составляет 13,5 млн рублей, включая грант в 10 млн рублей. Эти средства пойдут на создание удобной инфраструктуры для туристов, включая ремонт гостевых помещений, строительство парковки и тротуаров, а также приобретение мебели, сообщает издание «Известия Мордовии».

Также в Мордовии волонтёры изготавливают для бойцов СВО ортопедические подушки. Кроме того, более 3 тысяч бизнесменов Мордовии получили нефинансовую поддержку благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».