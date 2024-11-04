Туристы за один день увидели все вершины Таганая и Зюраткуля

Почти все вершины сразу двух Национальных парков Южного Урала можно увидеть в рамках путешествия выходного дня. В такой возможности убедились уральские туристы. Поездка на автобусе из Екатеринбурга с пешим походом и осмотром самых знаковых вершин НП «Таганай» и НП «Зюраткуль» заняла один день.

«Этот маршрут построен таким образом, что можно увидеть почти все главные вершины горных хребтов двух Национальных парков Челябинской области, посетив смотровые площадки, до которых очень легко добраться, — рассказал ИА «Уральский меридиан» руководитель клуба активного отдыха «Душа Урала» Игорь Каленёв. — сначала мы едем на автобусе из Екатеринбурга в НП «Таганай», затем, побывав на видовой площадке «Семибратка», отправляемся в НП «Зюраткуль», где тоже посещаем видовую площадку, с которой открывается красивая горная панорама. Оба маршрута очень лёгкие, к площадкам оборудованы удобные подходы без крутых подъёмов, поэтому поход доступен людям с любым уровнем физической подготовки. На эту экскурсию с нами ездят и дети, и пенсионеры».

Через четыре часа пути из Екатеринбурга на автобусе туристы приехали в НП «Таганай» к эко-тропе в урочище Семибратка в юго-восточной части национального парка. Находится эта тропа на границе Европы и Азии и ведёт на скалы Семибратки, с которых открывается вид на хребты и вершины Александровская сопка, Уреньга, Двуглавая сопка, Откликной гребень, Круглица. На скалах Семибратки оборудованы удобные лестницы со смотровыми площадками.

«Я впервые побывала в горах! — рассказала нашему агентству студентка из Екатеринбурга Оксана, — Со спортом не дружу, горные походы были для меня чем-то недосягаемым, всегда считала, что это тяжело. Но оказалось, что и без усилий можно увидеть такую красоту благодаря удобным маршрутам. Счастлива, что открыла для себя горы! Захотелось побывать и в других красивых местах на уральской природе».

Погуляв по скалам Семибратки и полюбовавшись атмосферными видами, туристы пообедали в кафе и поехали на автобусе в парк «Зюраткуль», где их тоже ждала красивая горная панорама. В этом парке группа посетила с гидами уникальную точку, с которой открывается панорама на хребты Зюраткуль, Нургуш, Москаль, Сука, гору Большой Уван. Эта видовая площадка располагается возле карьера Карелка в Саткинском районе Челябинской области на территории НП «Зюраткуль». Раньше здесь добывали железную руду, а теперь карьер затоплен и образовался красивый водоём.

Сделав снимки возле Карелки с видом на горы, около 17:30 туристы сели в автобус и приехали в Екатеринбург около одиннадцати вечера.

Игорь Каленёв также рассказал, что в НП «Таганай» есть ещё одна эко-тропа, пройдя по которой без особых усилий, можно увидеть горную панораму самых высоких хребтов национального парка. Тропа «Чёрная скала» ведёт на одноимённую смотровую площадку — этот маршрут тоже доступен людям с любой физической подготовкой.

ИА «Уральский меридиан» ранее писало, как туристы из Екатеринбурга прогулялись по местам Демидовских времён на реке Чусовой. Все новости и статьи о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.