Что такое туристический налог и где его ввели

Туристический налог — новый обязательный платёж с выручки от гостиничной деятельности. Начнёт действовать в России с 1 января 2025 года. Придёт на смену курортному сбору, который взимается с 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Но теперь география мест, попадающих под налог, будет в несколько раз шире.

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Эксперты статьи:

Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы

Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.

Александр Цыганов, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ.

Михаил Швецов, основатель и гендиректор новосибирского «Миротеля».

Амир Газизов, руководитель «Агентства креативных путешествий» из Казани.

Анастасия Моргунова, сооснователь онлайн-бухгалтерии «Моё дело».

Сейчас курортный сбор (обычно 100 рублей в сутки) платят сами туристы — для этого в отелях им выдают специальную квитанцию. Туристический налог будет взиматься с гостиниц, то есть с компаний и предпринимателей.

Отдельных квитков на оплату не предусмотрено — налог будет автоматически входить в стоимость проживания.

Гостиница должна быть включена в специальный реестр. На людей, которые сдают жилье неофициально, туристический налог в России, понятное дело, не распространится.

Курортный сбор официально исчезнет в нашей стране 31 декабря 2024 года.

Чем отличается туристический налог от курортного сбора

Чиновники говорили, что курортный сбор — это лишь эксперимент. Они сочли его удачным.

Курортный сбор сейчас разрешено взимать только на курортах, тогда как туристический налог может распространиться на всю страну.

Регионы, где появился курортный сбор, определило Правительство РФ. Вводить или нет у себя туристический налог, решат власти на местах. Они же определяют размер платы.

«Курортный сбор оказался неудобен в администрировании, что и привело к появлению нового налога, у которого проще организовать сбор платежей и последующий контроль», — сказал «Секрету» заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Условия туристического сбора с 1 января 2025 года

Туристический налог в 2025 году будет составлять не менее 100 рублей в сутки, но и не более 1% от налоговой базы. Налоговая база — это суточная цена размещения без учёта НДС.

Например, сутки в стандартном отеле стоят 7000 рублей. Один процент от этой суммы — 70 рублей, но так как минимальная сумма туристического налога составляет 100 рублей, столько же и заплатит отель.

Если номер стоит 20 000 рублей в сутки, максимальный туристический налог с него будет 200 рублей. Но может быть и меньше, если так решат власти региона.

С годами ставка туристического налога будет увеличиваться.

В 2026 году она составит 2% от налоговой базы.

В 2027-м — 3%.

В 2028-м — 4%.

В 2029-м — 5%.

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От уплаты налога будут освобождены:

Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

участники СВО; -ветераны и инвалиды боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда и Севастополя;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны в службах ПВО и на прифронтовых территориях;

инвалиды 1-й и 2-й группы и дети-инвалиды.

На своё усмотрение местные власти могут расширить категории льготников.

Где в России введут туристический налог в 2025 году

В регионах-первопроходцах туристический сбор так и останется, правда, как уже было сказано, поменяются его условия.

Это же касается и Крыма — там тоже вводили курортный сбор, но в 2022 году местные власти его отменили.

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С 1 января 2025 года доплатить за путешествие придётся гостям карельской жемчужины Сортавалы и главного города региона Петрозаводска. Местные депутаты уже освободили от налога жителей Карелии, приезжающих в столицу республики по работе или на лечение.

О введении туристического налога также объявили власти:

Екатеринбурга,

Казани,

Новосибирска,

Владивостока,

Вологды,

Суздаля,

Архангельска,

Омска,

Рубцовска.

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В некоторых регионах налог будет действовать не в одном городе, а сразу в десятках муниципалитетов. Например, в Республике Алтай. А на Камчатке или Калининградской области — на всей территории субъекта.

Куда пойдут деньги с уплаты туристического налога

Вырученные средства «наверх» не отправят — каждая копейка останется в региональном бюджете.

Местные власти обязаны потратить всю полученную сумму на развитие инфраструктуры для туристов — парков, скверов, пляжей, набережных, детских площадок, прогулочных зон и т. д. Это обязательное условие введения туристического налога в России.

Так же было и с курортным сбором. С 2018 по 2023 год бюджет Ставропольского края получил за счёт курортного сбора почти 2 млрд рублей, Краснодарского края – 2,1 млрд рублей, Алтайского края – 219 млн рублей, посчитала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

В Алтайском крае курортный сбор действует только в Белокурихе. На вырученные деньги в городе обустроили пешеходные дорожки, мосты, ограждения, лавочки, световое оформление. Также привели в порядок три терренкура, ореховую аллею и сквер. А ещё начали строить набережную и планируют постепенно установить подсветку главных улиц, фасадов зданий и санаториев.

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В Краснодарском крае на «курортные» средства благоустроили набережную в Геленджике, городской пляж в Ейске и оснастили системами видеонаблюдения пляжи в Сочи. Кроме того, в Сочи облагородили сквер им. Бестужева-Марлинского и парк им. Фрунзе, а в Горячем Ключе установили несколько новых арт-объектов. На других краснодарских курортах озеленили общественные пространства.

Благодаря курортному сбору в Ставрополе в Железноводске обновили городской парк, в Пятигорске — два сквера и летний кинотеатр. В Кисловодске на Курортном бульваре установили малые архитектурные формы и подсветку, а в Ессентуках — модульные туалеты.

«В одном только Санкт-Петербурге в 2024 году было собрано больше 400 млн рублей курортного сбора. Они пойдут на реставрацию пляжей и памятников в Курортном районе, будут восстановлены Московские ворота. В Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках полученные деньги пошли на благоустройство общественных пространств. Туристы восхищаются, насколько ухоженным и уютным стал Кисловодск. А ведь это только два примера — по всей стране туристические зоны становятся более комфортными и красивыми», — Государственной Думы.

Плюсы туристического налога в России

С одной стороны, идея ввести туристический сбор понятна. Популярные у путешественников города гораздо быстрее «изнашиваются»: стирается дорожное полотно, ветшает отельный фонд. С учётом того, что далеко не все наши соотечественники ведут себя в поездках культурно, ситуация усугубляется.

Важно и то, что вырученные от гостей средства гарантированно останутся в местном бюджете.

Как показала практика, власти регионов всегда скрупулезно отчитываются в СМИ, куда и как они потратили туристический сбор, да и путешественники, вернувшись через год, смогут убедиться, что их не обманули.

Минусы туристического налога

С другой стороны, доплачивать за путешествия по родной стране немного обидно.

Туристы и так развивают экономику на курортах, оставляя свои деньги в гостиницах и парках развлечений. Понятно, что эти деньги идут не в городской бюджет, а в карман к предпринимателю, но путешественнику от этого не легче.

Более того, большинство туристов вообще мало заботит развитие курортных городов — им там не жить. Если глубоко не вникать в ситуацию, может показаться, что туристический сбор — это очередной «налог на воздух».

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Есть и материальная сторона вопроса. На первый взгляд кажется, что сумма сбора совсем небольшая, но, если взять ту же многодетную семью, которая прилетела на морской курорт на две недели, она уже не покажется такой скромной.

Дискуссия вокруг туристического налога

Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области попросила местные власти не вводить новшество, потому что оно повысит нагрузку на небольших отельеров.

И снова простая математика: одно дело — заплатить минимум 100 рублей от выручки в 15 000, и совсем другое — от выручки в 500 рублей. Ведь кроме гостиниц, почти во всех туристических городах есть скромные хостелы, которые тоже никогда не пустуют.

«Суммы налога выглядят в абсолютных величинах невысокими, но в масштабах бизнеса отельеров окажутся для них существенной дополнительной нагрузкой. Причём логика нового туристического налога такова: чем выше стоимость сервиса и чем больше дополнительных услуг гостиницы оказывают постояльцам, тем больше налога они будут платить», —

По её словам, туристический налог становится для отрасли «оборотным», так как рассчитывается в процентах от общей суммы чека. Значит, гостиничный бизнес может утратить стимул к тому, чтобы оказывать больше качественных допуслуг.

«Введение налога, скорее всего, приведёт к общему подорожанию отдыха и путешествий по России. А значит, не будет способствовать развитию внутреннего туризма», — сказала Моргунова.

Основатель новосибирского «Миротеля» Михаил Швецов сказал «Секрету», что введение нового налога негативно повлияет на гостиничный бизнес и туристическую привлекательность его города. Увеличение налоговой нагрузки на отели, особенно в условиях роста инфляции и высоких ставок по кредитам, приведёт к снижению рентабельности и может затормозить развитие туристической инфраструктуры.

Доводы Михаила Швецова

«Введение туристического налога — это лишь ещё один фискальный инструмент, который будет усугублять положение дел в нашей отрасли. Как отельер и сторонник привлечения инвестиций я убеждён, что принятие такого рода инициатив абсолютно неправильно. Вместо того чтобы создавать дополнительные барьеры, нам следует работать над улучшением условий для туристов и инвесторов, что в конечном итоге приведёт к устойчивому развитию гостиничного бизнеса в Новосибирске. Во-первых, я настоятельно призываю сначала представить, на что будут направлены средства от нового туристического налога, а затем уже вводить его. Во-вторых, остаётся совершенно непонятным сам механизм его реализации. Для того чтобы государство смогло собрать с моих гостей по 100 рублей, мне придется нанять дополнительный административный персонал для обслуживания этого процесса и составления отчётности. Это не будет автоматизировано, и на данном этапе я вынужден нести лишние административные расходы, одновременно уплачивая налог, причём на неподготовленной информационной системе. Если бы это работало просто — нажал две кнопки, и отчёт автоматически отправился, возможно, было бы легче. Но сейчас мы говорим о ручном режиме работы, что потребует значительных усилий и времени. К сожалению, на данный момент еще нет ясного решения. Я считаю, что сначала нужно разработать систему, тщательно её презентовать и объяснить, как она будет работать. Только после этого можно вводить налог и указывать, на какие проекты пойдут собранные средства. Кроме того, стоит учитывать, что инвесторы, вложившие средства в отели, рассчитывают на стабильность налоговой базы в течение 5–7 лет. Решения, принимаемые всего за несколько месяцев до начала нового года, крайне неверны. Многие компании уже сформировали бюджеты на 2025 год, и внезапное изменение налогообложения бросает их планы в хаос. К сожалению, выглядит так, что власти ищут дополнительные источники дохода, не задумываясь о последствиях для гостиничной отрасли, которая и без того считается одной из самых низкодоходных. В итоге мы слышим от города, региона и государства: “Нам нужны деньги, давайте возьмем их с отелей”. В результате отельеры остаются без прибыли, при этом вынуждены продолжать делать бизнес в сложных условиях».

А вот руководитель «Агентства креативных путешествий» из Казани Амир Газизов уверен, что на отрасль новый налог не повлияет.

«Если кто-то предпочитает отдыхать экономно и выбирает бюджетные варианты проживания, то в итоговом чеке эта сумма будет почти незаметна. А те, кто предпочитает тяжёлый люкс, точно смогут позволить себе эту сумму».

Можно также предположить, что на фоне туристического налога с новой силой зацветёт нелегальная сдача жилья в аренду.

До сих пор летом на вокзалах российских курортов туристов встречают местные дельцы с картонками, где жирными буквами написано «Жильё». Интернет-шутники уже говорят, что скоро на картонках появится и другая надпись «Без туристического налога».

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Это шутки. Но снимая квартиру или комнату у частника, отдыхающие часто рискуют — в лучшем случае своим комфортом, а в худшем — сохранностью денег и ценных вещей. Скупой платит дважды, и может получиться так, что вместо туристического сбора желающим сэкономить придётся вынужденно расстаться с куда более ощутимой суммой.

История туристического налога

Курортный сбор ввели в СССР в 1933 году. Правда, уже через три года заменили единой государственной пошлиной на путёвки.

С 1960 года курортный сбор взимали профсоюзные органы с самих санаториев и домов отдыха. Туристы, которые приезжали в эти санатории без путёвок, платили сбор самостоятельно.

© AP/East News

В конце 1991 года Борис Ельцин подписал закон о курортном сборе с физических лиц. Постановление разрешало взимать с отдыхающих без путевок (кроме детей, инвалидов, пенсионеров и других социально незащищенных граждан) сбор в размере до 5% от минимального размера оплаты труда.

Однако в 1990-е рост МРОТ существенно отставал от инфляции, да и качественных средств контроля за исполнением закона не было. Поэтому постановление было скорее формальным и полностью утратило свою силу в 2004 году.

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Туристический налог за границей

Надбавку с путешественников берут практически во всей Европе, и обычно она автоматически включается в стоимость проживания в гостинице.

Условия разные — в Вене и Зальцбурге это 3% от стоимости номера, а в некоторых городах Германии налог варьируется от 0,50 евро до 4 евро с человека за ночь или 5% от стоимости ночи в гостинице. При этом сбор не взимается в Баварии, крупнейшем туристическом регионе страны.

В Испании курортный сбор введён в Барселоне, Каталонии, на Балеарских островах и с 2024 года в Валенсии.

«Аналогичные налоги в той или иной форме взимаются в ряде зарубежных стран, и их эффективность и положительное влияние на развитие локальной инфраструктуры доказано многолетней практикой. Причем зачастую этот налог позволяет не только привлечь дополнительные финансовые ресурсы, но и некоторым образом ограничить число прибывающих на сверхпопулярные курорты туристов», — Финансового университета при Правительстве РФ.

В Италии размер туристического сбора зависит от региона. В Риме налог составляет от 3 до 7 евро в сутки. В Милане те же правила, но сбор не превышает 5 евро с человека за ночь в высокий сезон, а в низкий уменьшается в два раза.

С весны 2024 года власти Венеции взимают с туристов старше 14 лет плату в размере 5 евро с человека за однодневное посещение города в выходные и другие праздничные дни с апреля по середину июля. Но платить нужно только в часы пик — с 08:30 до 16:00.

В 2023 году туристический налог ввела и Великобритания: за ночь в отелях Манчестера путешественникам приходится платить 1 евро. В Латвии и Литве сбор тоже составляет 1 евро в сутки, но при этом от него освобождены дети до 18 лет.

В Португалии туристический налог взимается в 13 из 308 муниципалитетов.

Самый высокий в Европе туристический сбор в Амстердаме. В 2024 году он вырос с 7% до 12,5% от стоимости номера в отеле. Налог обязаны заплатить все гости старше 16 лет.

Самая мягкая в этом плане Хорватия — она взимает сбор с посетителей лишь в пик сезона. В Венгрии туристический налог существует только в Будапеште и составляет 4% от стоимости выбранного гостиничного номера. Аналогичная ситуация и в Чехии — налог платят только гости Праги. Его размер — менее одного евро.

С 2024 года граждане стран, не входящих в Евросоюз, также заполняют для въезда в Шенгенскую зону заявление стоимостью 7 евро. Сбор не взимается с лиц моложе 18 лет или старше 70 лет.

Дополнительно раскошелиться также придётся посетителям 20 государств Карибских островов. Условия разные — от 13 евро за ночь на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

В США во всех отелях Нью-Йорка действует сбор на проживание — 14,75% и фиксированный налог в размере $3,5 за ночь. Самый высокий туристический налог в Хьюстоне — 17%.

В Японии туристы платят налог на выезд из страны, он составляет около 8 евро с человека. Также отдельно взимается туристический сбор в популярном у иностранцев городе Киото.

На любимом туристами острове Бали в Индонезии налог составляет 9 евро на человека. Его взимают прямо в аэропорту и направляют в том числе и на борьбу с мусором, оставленным некультурными путешественниками.

В Дубае и эмирате Рас-эль-Хайма туристический налог составляет от $3 до $15. В Абу-Даби налог на все категории отелей составляет $4 в сутки за каждую комнату любой категории, включая апартаменты. Сумма сбора также определяется количеством комнат в номере.

Если в большинстве стран туристический сбор относительно небольшой, то Бутан в этом плане стоит особняком. В этом году за пребывание в стране гостю придется заплатить $100 в сутки. И это ещё сниженная цена — раньше было $200. Власти уже сообщили, что тариф будет держаться до 2027 года.

Эта статья — одна из тысяч в «Энциклопедии „Секрета фирмы“». В этом проекте мы простыми словами рассказываем о сложных терминах и явлениях. Посмотрите другие статьи «Энциклопедии», чтобы лучше понимать мир, в котором мы живём.