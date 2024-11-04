В Крыму открыли туристический маршрут по партизанским тропам

На дистанции около трех километров установили навесы от дождя, лавочки, урны, два туалета и беседки. Над речкой проложили мостик и весь маршрут маркировали, теперь сбиться с дороги почти невозможно. Место чрезвычайно популярно у крымчан, за один выходной день здесь бывает до 200 человек.

© Российская Газета

Сразу оговорюсь, в Крыму десятки если не сотни памятных мест, связанных с партизанской историей полуострова в годы Великой Отечественной войны. Есть и целые маршруты, доступные для пешеходного туризма. Этот отличается тем, что он стал первым, оборудованным по современным стандартам. Маршрут протянулся в урочище Кок-Асан. Начинать лучше от нижнего кордона у села Поворотное. Здесь установлен памятник Партизанская слава с именами погибших бойцов первого отряда второй бригады Восточного соединения партизан Крыма.

Ичкинский партизанский отряд возник здесь уже 31 октября 1941 года. В его составе было 130 человек, из них 33 женщины. Ни одна из них не захотела уйти в более безопасное место. Даже беременная жена учителя Мурашко отказалась покидать мужа, оставшись с бойцами. Командовал ими бывший директор местного техникума Михаил Чуб. Комиссаром стала первый секретарь райкома партии Вера Золотова. А уже 3 ноября партизаны вместе с пограничниками дали наступающим фашистам первый бой. Против двух немецких пехотных батальонов и румынского кавалеристского полка партизаны сражались пять часов, дав возможность пограничникам заставы НКВД отступить. Сами партизаны ушли на гору Скирда, но уже на следующий день стало известно, что предатели выдали фашистам и разграбили тайник, в котором были спрятаны 73 тонны продовольствия. Отряд остался без малейших запасов еды. Обо всем этом можно узнать из информационных стендов, установленных в начале маршрута.

Сегодня историю Великой Отечественной войны, историю партизанского движения в Крыму нужно защищать. Посмотрите американский сервис карт Google Maps, там искажены не только географические названия местности, искажается сама история. В интернете найдете повествования, которые реальные исторические события этих мест перевирают, превращая их в какие-то романтические сказки, - говорит краевед, директор средней школы села Заветное Сергей Коваленко.

Осенней воздух в крымском лесу чист и прозрачен. Отсюда до трассы "Таврида" километров пять, вокруг тишина и покой. Вновь открытая для туристов тропа не только патриотическая, но и экологическая. Здешние места называют "крымской Швейцарией" за неповторимое сочетание гор и леса, девственную чистоту природы.

Наш маршрут стал ответвлением от Большой крымской тропы. Место популярное у туристов еще с советского времени. В выходные дни здесь буквально паломничество автолюбителей. Едут и семьями, и туристические автобусы выходного дня заезжают. А мы следим за чистотой, раз в неделю проходим по всему маршруту, убираем мусор, - рассказал начальник отдела ООПТ Белогорского лесного хозяйства Сергей Прохорский.

Большая Крымская тропа - это линейный маршрут, проходящий через весь полуостров по побережью Черного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. Когда все составляющие тропы будут обустроены, она объединит свыше 3 тысяч туристических объектов, находящихся на маршруте и вблизи него. Всего в рамках проекта планируется благоустроить 52 тропы общей протяженностью 750 километров