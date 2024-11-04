Эксперт поделился, куда ездят петербуржцы в осеннее межсезонье

Осенью жители Северной столицы активно путешествуют по Северо-Западу. Пользуются спросом короткие выходные туры в Карелию в природный парк «Рускеала», в Выборг, Псков, Великий Новгород, Мурманск, а в православные праздники – в Тихвин, сообщил «ФедералПресс» генеральный директор петербургского туроператора «СканТур» Роман Цветков.

«Осеннее межсезонье – правильное время для путешествий. Во-первых, путешествия становятся дешевле на 15 % по отношению к праздничным датам, во-вторых, нет большой нагрузки на инфраструктуру и, наконец, достопримечательности, особенно природные, приятнее и спокойнее осматривать без огромного количества людей», – отметил Роман Цветков.

В Карелии туристы могут полюбоваться на зеркальную гладь озера природного парка «Рускеала», посетить Карельский зоопарк или питомник хаски. В Великом Новгороде и Пскове гостей привлекают древние монастыри и памятники деревянного зодчества.