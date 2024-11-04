В День народного единства в РФ пройдут ярмарки, концерты и фестивали

Ярмарки, выставки, крестные ходы, концерты и образовательные мероприятия пройдут в регионах России в День народного единства, который отмечается с 2005 года и установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. В Москве в этот день парковки будут бесплатными, стены Петропавловской крепости превратятся в холсты для мультимедийных композиций, а в музейном комплексе "Херсонес Таврический" впервые выступит хор Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря.

Президент РФ Владимир Путин традиционно в этот день возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций. Как ожидается, глава государства также посетит выставку-форум "Православная Русь" в Манеже.

Бесплатные парковки и фестиваль хлеба в Москве

В Москве 4 ноября парковаться на всех улицах города можно будет бесплатно. В честь праздника на городских билбордах и остановочных павильонах разместили около 350 праздничных плакатов, на 150 цифровых экранах будут транслировать тематические видеооткрытки, на медиафасадах дома-книжки на Новом Арбате и здания на Спартаковской площади вечером 4 ноября покажут поздравительный видеоролик. Кроме того, архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах в понедельник будет работать в праздничном режиме.

На ВДНХ по случаю праздника пройдет фестиваль истории хлеба "Хлебный колос - золото России" с гастрономическими и танцевальными мастер-классами, реконструкцией средневековых схваток, театрализованными интерактивами. А посетителям кинопарка "Москино" представят масштабную историческую реконструкцию, посвященную освобождению столицы от польско-литовской оккупации в 1612 году. В воссоздании обстановки и событий XVII века примут участие 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти и Калуги, гостей ждет больше 60 исторических шоу, мастер-классов, лекций, концертов и спектаклей.

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил необычный концерт - в Баженовском зале выступят артист Сергей Шустицкий и ансамбль солистов "Премьера" Академического музыкального училища при Московской консерватории им. Чайковского с программой "Метель" на музыку Георгия Свиридова. А в выставочном центре "Фили холл" парка "Фили" состоится патриотический концерт "В единстве наша сила". Гости парка "Северное Тушино" 4 ноября смогут принять участие в традиционных парных танцах и народных играх. А в усадьбе Воронцово проведут мастер-класс "Карта дружбы", участники которого создадут уникальную карту в виде рисунка в форме России.

Мультимедийные композиции и гастрономическая ярмарка

В Петербурге в 2024 году ко Дню народного единства приурочен ежегодный фестиваль "Чудо света", который проходит со 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости. Каждый вечер в течение трех дней стены крепости становятся "холстами" для мультимедийных композиций - отмечается, что световые проекции сопровождаются различными музыкальными произведениями, среди которых как фольклорные мотивы народов России, так и электронные треки, написанные при помощи искусственного интеллекта. В день праздника в городе также пройдет сразу два концерта - оркестр "Северная симфония" Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина под управлением маэстро Фабио Мастранджело выступит на сцене Мариинского театра, а в БКЗ "Октябрьский" состоится концерт "Вместе сильнее".

Главной территорией празднования в Нижнем Новгороде станет площадь Народного Единства, где и было положено начало народному ополчению, которое в 1612 году освободило страну. Здесь будут работать выставка общественных организаций "Нижегородская доблесть" и экспозиция "Завтра зависит от нас", посвященная СВО. Также на площадке будет работать гастрономическая ярмарка. Нижегородцы и гости города смогут попробовать блюда локальных кухонь традиционных народов, проживающих в регионе. Кроме того, на площади состоится историческая реконструкция с мастер-классами и фотозонами.

Национальная выпечка и забег в костюмах

В южных регионах России в День народного единства пройдут концерты, выставки, спортивные состязания, а в Ростове-на-Дону включат тематическую подсветку знаковые объекты города - телебашня и стадион "Ростов Арена". В центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоится забег в костюмах народов России. Гостей ждут выступления творческих коллективов, а в центре парка устроят огромный хоровод и развернут 100-метровый флаг страны. Флаг будет также развернут на праздновании в Симферополе, где, помимо прочего, пройдут всеобщая зарядка, соревнования по мини-футболу, дартсу, стрельбе в тире, перетягиванию каната, лазертагу. Жителям и гостям столицы Крыма волонтеры будут раздавать ленты в цветах триколора.

В Севастополе одной из главных праздничных площадок станет музейный комплекс "Херсонес Таврический", где впервые выступит хор Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря. Также в самом центре города можно будет бесплатно побывать в выставочных вагонах мобильного музея - автопоезда "Россия - Моя история". В Астрахани состоится концерт при участии солистки государственного оркестра "Гусляры России" Московской областной филармонии Ольги Алексеевой, прозвучат в том числе русские народные песни и мелодии народов России. А на празднике, который пройдет в Элисте, гостей угостят национальной выпечкой: борцоками и калмыцким чаем.

В Екатеринбурге пройдет общегородской крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, после которого состоится молебен и праздничный концерт. Также жителей Свердловской области ждет творческий онлайн-марафон от Инновационного культурного центра с выступлением артистов из различных муниципалитетов региона и розыгрышем призов. Также в этот день в Свердловском областном государственном дворце народного творчества развернутся 10 национально-культурных подворий, а в Ханты-Мансийске 4 ноября пройдет единственная в федеральном округе образовательная площадка марафона "Знание. Первые".