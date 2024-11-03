Названо самое востребованное направление на новогодние праздники

«МТС Travel»: Краснодарский край стал самым популярным направлением на Новый год

Рост ранних бронирований по России на новогодние каникулы составил впечатляющие 45%, а абсолютным лидером, неожиданно обогнав Москву и Санкт-Петербург, стал Краснодарский край.

На Краснодарский край пришлись 17% всех бронирований по России на новогодние каникулы. Более того, регион демонстрирует самый стремительный рост ранних бронирований – +85% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек на проживание в отелях Краснодарского края в новогодние праздники составляет 10,6 тысяч рублей в сутки. Примечательно, что несмотря на высокую востребованность, средний чек снизился на 7% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на триумф Краснодарского края, Москва (16% бронирований, +53% роста ранних бронирований) и Санкт-Петербург (10% бронирований, +65% роста ранних бронирований) по-прежнему остаются в числе самых популярных новогодних направлений. Москва привлекает обилием праздничных мероприятий и развлечений, особенно для семей с детьми, а Санкт-Петербург – своей неповторимой атмосферой и красотой зимнего города. Средние чеки в Москве и Санкт-Петербурге составляют 7,9 тыс. рублей (+15% год к году) и 6,3 тыс. рублей (+5% год к году) соответственно. Источник: Известия