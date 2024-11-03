Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы из Санкт-Петербурга в Нальчик

В аэропорту Нальчика сегодня встретили первый после более чем двухлетней паузы рейс из Санкт-Петербурга. По этому случаю на взлетно-посадочной полосе Airbus 319 авиакомпании «Россия» пропустили через водяную арку и организовали торжественную церемонию. Участие принял и корреспондент «ТурДома».

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Как рассказали журналистам, возобновление рейсов стало возможным благодаря программе субсидирования межрегиональных перевозок.

«Цена авиабилета не превысит 10 950 руб. В осенне-зимний период рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по пятницам и воскресеньям», – сообщили в авиакомпании.

С открытием этого маршрута связывают надежды на увеличение взаимного турпотока между городами. Как рассказали в Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии, анализ «бигдаты» показал, что только в августе из Санкт-Петербурга прибыло порядка 16 тыс. гостей.

При этом в республике признают: для приема туристов не хватает хороших гостиниц. В Кабардино-Балкарии, например, нет ни одного отеля 5 звёзд, хотя официально турпоток уже достиг 1,5 млн человек. Для сравнения, население республики – 900 тыс. Курорты работают с перегрузкой, поэтому процветает рынок краткосрочной аренды жилья.

Решить проблему нехватки отелей рассчитывают с помощью туристического нацпроекта. В Нальчике строят несколько отелей, большая программа обновления запланирована и в Приэльбрусье — в развитие территории собираются вложить 53 млрд руб.

Ранее авиакомпания Россия уже выполняла рейсы в Нальчик из Санкт-Петербурга. Они были прекращены в марте 2022 года из-за необходимости лететь по удлиненному маршруту и, как следствие, роста издержек.