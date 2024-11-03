Туристам предложили слетать в Москву за 140 тысяч рублей в экономе

Воодушевившись советом Росавиации заранее покупать авиабилеты для экономии своих средств, туристка из Красноярска решила уже сейчас спланировать поездку в Марракеш на следующую осень. И если с международной частью маршрута она справилась легко, найдя round trip из Москвы за 60 тыс., то с перелетом по России возникли проблемы.

При попытке найти билеты на сайте S7 ей поступило предложение оформить билеты туда-обратно за 140 тыс. с пересадкой в Новосибирске. Журналист TourDom.ru перепроверил – действительно, на эти даты цены кусаются. Еще дороже one way – с багажом за 111 тыс. руб. Для сравнения: даже на ближайшие дни у перевозчика есть варианты за 16 тыс. Странное повышение наблюдается с 18 сентября. С этой даты ценники вырастают и на перелеты из базового аэропорта перевозчика Толмачево. Ценник на рейсы в Москву выше в 6 раз, чем на предыдущие даты, – от 65 тыс.

В целом, искать варианты перелетов у авиакомпании, которая не имеет прямых рейсов, – не самая лучшая идея. Из Красноярска в Москву летают «Аэрофлот», «Победа», Nordstar и Utair. На текущий момент купить билеты на осень позволяет только последний перевозчик – от 16 тыс. с багажом. У всех оставшихся предложение ограничено датами зимнего расписания.

Ранее TourDom.ru писал, что у «Аэрофлота» появились недорогие билеты из Москвы в Таиланд за 66 тыс. руб.