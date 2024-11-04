Почему в Петербурге стало меньше туристов из Китая и надолго ли это

Туристы из Китая – «наше всё» для администрации Петербурга! Потому что в последние годы именно они были главными донорами городского бюджета. Во всяком случае в той его части, что поступает по профильной статье «туризм».

Прибывали граждане Поднебесной на берега Невы практически непрерывным потоком. Что ни день – сотни, а то и тысячи человек. Это было заметно даже невооруженным, как говорится, глазом. Не только в центре города, где у нас больше всего музеев. Но и в отдаленных от него районах с более дешевыми магазинами. Ведь шопинг – обязательная часть программы визита китайцев. По крайней мере, в российской Северной столице.

На днях Смольный обнародовал данные за девять месяцев текущего года. Согласно им, наш город за этот период посетило 8,7 млн. человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году. По словам замглавы городского профильного комитета Евгения Панкевича, выступавшего с докладом в местном Заксобрании, прирост в основном за счет внутреннего туризма. Но увеличивается, как он заверил, и международный: из Ирана турпоток вырос в этом году в два раза, до 19 тысяч человек; из Индии – на 15% (плюс 10 тысяч человек). А из Китая сразу в три раза – до 20 тысяч.

Речь о тех, уточнил чиновник, кто приезжал к нам по программе группового безвизового режима. И добавил:

«Мы догоним и, скорее всего, перегоним эти цифры».

За счет кого будут догонять – тех же китайцев, которые после ковидного кризиса резко притормозили с поездками по миру, в том числе и в РФ? Они переключились на внутренний туризм, развивающийся у них сейчас ускоренными темпами. Почти, как и мы в своей стране.

И у них, и у нас есть куда съездить, что посмотреть – на три жизни каждому хватит! Впрочем, это, конечно, не отменяет интересных дальних путешествий. Хотя бы потому, что для бюджета принимающей стороны они всегда выгоднее.

Для привлечения восточных друзей Смольный участвует в туристических ярмарках, проводит «на той стороне» презентации города. Минувшей весной они прошли в Шанхае, Пекине и Чэнду. Зная обычный размах таких показов, китайский турист должен был тотчас же массово хлынуть в Петербург. И не только из этих городов, со всего необъятного Джунго (Срединное государство), как сами китайцы называют свою страну. Но – не хлынули.

Редко встречались они в этом сезоне в наших краях. Не только на городских улицах и в магазинах. Но и в музеях. Как рассказали «СП» в Эрмитаже, где привыкли к многоголосью гостей из КНР, «в этом году их было у нас мало».

А в Русском музее они вообще редкие гости. Что сейчас, что до ковида. Как уточнили там корреспонденту «СП», в текущем году не было ни одной организованной группы. Индивидуальные посетители случались. Как и делегации. Но и то, и другое – обычная практика. В чем причина?

– Мне кажется, они просто не знают о нашем крупнейшем в мире музее русского искусства, – предположили там. – Возможно, на родине их ориентируют только на самые известные в мире достопримечательности. Вот и ездят у нас по устоявшемуся маршруту: Петербург-Эрмитаж-Петергоф с его фонтанами – Москва-Кремль-Красная площадь, ВДНХ.

Не отказались от комментария и в администрации одного из центральных районов города, попросили только, чтобы «без фамилии»:

– Я не гид, туристов из интересующего вас государства не считала. Но чисто зрительно – да, китайцев в Петербурге на порядок меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах, – были откровенны на том конце провода. – С чем это может быть связано? Возможно, с непростой политической обстановкой в мире. Но, честно говоря... Доход от них городу, если говорить о чисто финансовой стороне, не такой уж и большой. Приезжают они обычно со своим гидом. Да и здесь, в Петербурге, у них есть свои люди – китайские студенты, бизнесмены, подрабатывающие экскурсиями. И рестораны тоже есть. И гостиницы.

«СП»: Получается, платят только за билеты в музеи?

– Да. И за проезд в Петербург, Москву и обратно домой. Это тоже, конечно, деньги. Но ведь могло быть на порядок больше, выгоднее для нас!

О теневых экскурсоводах из числа представителей китайской диаспоры, их ресторанов и прочего, имеющего прямое отношение к туризму, говорят в Петербурге давно. В том числе представители власти. Но мало что пока меняется...

Ну, а как же питерские презентации на их территории? Дело, надо думать, недешевое, учитывая, что делегации, как правило, многочисленные. Считается, что кроме самих чиновников, в их составе должны быть так же и заинтересованные питерские туроператоры. Должны? Зная многих, набрала их номера, в надежде, что расскажут, как китайские коллеги принимали их, о чем спрашивали, что их интересовало у нас? Не нашла ни одного, кто бы попал в команду.

Главная проблема в работе с китайцами, как объясняют специалисты, связана сейчас с задержкой им виз нашей стороной. Официально перезапущенная в августе прошлого года программа безвизового обмена тургруппами полноценно пока не заработала. Одна из причин тому – классические бюрократические сложности. Отсюда, видимо, и падение интереса, в частности, к Петербургу, у потенциальных путешественников Срединной страны.

– Для того, чтобы китайские туристы пришли в наш город, надо активно присутствовать на их туристическом рынке. Хорошо его знать, а не только принимать предложения и самим что-то предлагать – считает Светлана Галлер, представитель туристического кластера Санкт-Петербурга, общественный представитель Агентства стратегических инициатив.

Принять – это конечная стадия в организации. Чтобы купить тур к нам в город, находясь у себя дома, китайцы должны все о нем знать. Есть много профессиональных инструментов, как этого добиться. И если приглашающая сторона не добивается нужного результата, значит, не очень хорошо работает.

«СП»: На ваш взгляд, почему у гостей из Поднебесной столь ограничен петербургский «экскурсионный набор» – ленивы и не любопытны?

– Наоборот, они очень любознательные, охочие до всего нового. Любят и музеи, и театр, цирк, концерты. Чем насыщение программа поездки, тем для них интереснее. Но туроператоры предлагают им исключительно брендовые места посещения, известные в мире – те же Эрмитаж, Петергоф. Считают, что для первого визита вполне достаточно. Так привыкли. Иного наши питерские коллеги им, видимо, не предлагают. То есть, опять же – недостаточно хорошо работают. Предпочитают, чтобы побыстрее и попроще.

В те времена, когда китайских гостей было у нас в городе много-много, иной раз стеной стояли у какой-нибудь достопримечательности, не пройти, иные из местных жителей раздражались: чего, мол, им дома-то не сидится? При этом отмечали их организованность: всегда стройными рядами за гидом, никаких нигде задержек.

Теперь их мало-мало. Даже в историческом центре, с его архитектурными красотами, каналами, мостами. Когда идешь там сейчас, возникает ощущение чего-то недостающего. Реально! Любознательных, доброжелательных китайцев с их непривычными для нас привычками. И всегда улыбающимися лицами.

P.S. Президент РФ Владимир Путин, ознакомившись недавно с рейтингом популярности российских городов у отечественных туристов, был удивлен: Петербург только на третьем месте по популярности. Хотя еще сравнительно недавно оспаривал первенство у первопрестольной. Ответ губернатора Беглова история умалчивает. Но известно, что он пообещал – «с развитием масштабного туристического проекта – круглогодичного морского курорта «Горская», вывести город на первое место.

Ох, уж эти планы! Только вот без галдящих по всему центру Питера китайцев город уже выглядит не так, как прежде – покинутым, что ли…