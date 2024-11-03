В Кабардино-Балкарии пройдет гастрофестиваль «Вкус Эльбруса»

Гастрофестиваль «Вкус Эльбруса» собрал в Кабардино-Балкарии лучших поваров со всего Кавказа. На празднике можно попробовать старинные блюда, созданные по древним рецептам, сообщает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.

Прямо у подножия Эльбруса лучшие повара будут готовить целых три дня. За это время гости курорта смогут попробовать сотни национальных блюд народов Кавказа.

Ароматы специй и готовящегося мяса сводят гостей с ума. А неподалеку балкарские повара предлагают выпечку – национальные лепешки хичины с разными начинками: картошкой, мясом, сыром и зеленью.

Ягненок под панцирем из соли приготовлен по авторскому рецепту азербайджанского повара Анара Ахундова. Блюдо выносят на угощение под шквал аплодисментов.

«Да, честно говоря, я видел, когда я соль ломал, панцирь ломал. Дальше я говорил, что только осторожно, нож там так разобрали. Я даже не успел посмотреть, спросить даже: вкусно или невкусно? Очень так быстро разобрали все, Машаллах, да, спасибо вам!» – рассказал шеф-повар Анар Ахундов.

Марат Деваев аккуратно накладывает всем желающим шурпу. Сначала мясо, затем картофель, а сверху блюдо заливается бульоном. Повар рассказывает – начал разжигать огонь уже рано утром, хотелось успеть к обеду. Ведь на такой огромной высоте еда готовится гораздо медленнее.

Десятки поваров колдуют над котлами и мангалами. В них – кебабы, шашлык и сладости: кабардинский хворост и лакумы. А рядом на костре – грузинские хачапури. Повара не только угощают гостей, но и делятся секретами кухни.

«У меня рецепт шашлыка классический с советских времен. Самый простой, самый надежный, самый лучший. Соль, перец, лук, лавровый лист – это то, что в Советском Союзе всегда делали. Никаких майонезов, никаких киви – ничего не надо добавлять, потому что вкус мяса перебивает», – подчеркнул шеф-повар Анзор Карданов.

Все мясные блюда в основном из баранины, которая на Кавказе считается самым полезным мясом. В ней мало холестерина и усваивается она легко. Из баранины можно приготовить любое блюдо. Знак особого уважения – встречать гостя сваренной или запеченной тушей барана.