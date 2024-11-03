В Запорожской области разработали проект по развитию туризма в регионе

Управленцы из Запорожской области на программе "Команда Донбасса и Новороссии", прошедшей в Северо-Кавказском институте - филиале РАНХиГС разработали проект по развитию туризма в регионе "Жемчужина Приазовья". Об этом ТАСС сообщил директор института, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Муниципальные команды Донбасса и Новороссии представили свои проекты по развитию муниципалитетов по итогам обучения в СКИ РАНХиГС. Были предложены интересные решения для развития регионов. Один из интересных проектов - создание точек притяжения различных категорий туристов в город Бердянск Запорожской области", - сказал Тлисов.

По его словам, слушатели разработали дорожную карту, согласно которой, инициаторы рассчитывают на увеличение турпотока в регион к 2030 году на 95%.

"Проект включает в себя восстановление грязелечебниц и санаториев, создание туристической инфраструктуры, переход на круглогодичное санаторное оздоровление. Кроме того, был затронут вопрос о необходимости восстановления и развития автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта", - добавил Тлисов.

Программа обучения реализуется ВШГУ РАНХиГС совместно с администрацией президента Российской Федерации, Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления в рамках реализации программы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, которая утверждена распоряжением правительства Российской Федерации.