В Сочи возобновился бархатный сезон и открылись зимние пляжи

После ливней со штормами в субботу в Сочи снова установилась теплая погода. Воздух днем прогрелся до +20 с лишним градусов, а морская вода еще не сильно остыла - термометр показывал +21. Неудивительно, что туристы отправились гулять на приморскую набережную вдоль пляжей, которые из летних превратились в зимние.

© РИА Новости

При входе можно заметить предупреждающие таблички с надписью "Купание запрещено! Уважаемые отдыхающие! Пляж не функционирует!" с припиской, что отсутствуют матросы-спасатели, медицинский персонал и спасательное оборудование, и призывая быть внимательными и осторожными. Кроме того, на пляжную территорию запрещено заходить с собаками, а также курить и распивать алкогольные напитки.

На берегу почти нет шезлонгов, зато остались бунгало, качели и кресла-мешки со столиками. На пляжных зонах центра курорта цены не сильно отличаются: часовая аренда пуфа составляет 250-300 рублей, качелей - 300-400 рублей, а бунгало - 600. Последние можно арендовать на два часа за 700 и 1000 рублей соответственно.

Например, на пляже "Бабай", который раньше назывался "Песок", цены оказались демократичнее, но отдыхающих сюда заманивают глинтвейном.

«Он стоит 600 рублей, но некоторые спрашивают безалкогольный, собираемся расширить ассортимент. Зимние пляжи комфортнее летних, народа меньше и солнце не жаркое», — рассказала девушка за стойкой, представившаяся Эльмирой.

У моря хотя и не так жарко, как летом, но забывать о солнце не стоит - можно легко обгореть.

«Я люблю загорать и всегда ношу с собой в сумке солнцезащитный крем SPF50, даже он вчера не спас - все равно лоб немного покраснел. Все-таки субтропический климат. Так что на отдыхе не стоит забывать о здоровье кожи», — призвала местная жительница Ирина.

Загорающих достаточно много, а вот купальщиков я насчитала всего несколько человек, но они оказались неразговорчивыми.

«Мы с подругой решили совместить приятное с полезным. Выбрали место в кафе, но не за привычным столом или на диване, а в мягкой ракушке с навесом. Заказали пиццу, заодно позагорали и от души нафотографировались. После Москвы со снегом в Сочи просто райская погода, такой сладкий ноябрь. Не зря я переехала сюда на зимовку», — поделилась впечатлениями туристка из столицы Светлана.

«Таких свободных мягких диванчиков, где можно полежать, нет, их нужно бронировать заранее, хотя их 30 штук, а за столами еще есть места. Депозит составляет три тысячи рублей за компанию максимум на пять гостей. Глинтвейна в меню нет, зато есть тоники с разными вкусами», — отметила хостес одного из кафе Диана.

Вообще на набережной все, как летом. Магазинчики и лавочки гостеприимно распахнули свои двери. Только товары больше зимние - шерстяные носки, куртки, жилеты. Летний ассортимент, пожалуй, только в еде - лимонады, фрукты и мороженое. Кукуруза, арбузы, ягоды - все яркое и манящее. Правда, желающих совершать покупки гораздо меньше. Туристы предпочитают поесть на открытых верандах кафе и столовых.

В этом году на главном курорте страны открылись 33 зимних пляжа, которые традиционно обозначены специальными флагами золотистого цвета и работают с 9.00 до 17.00 - в это время дежурит охрана и работают дополнительные сервисы, а также увеличена интенсивность санитарной уборки. Их общая протяженность - почти 10 километров.

«Официально летний режим работы сочинских пляжей завершился 1 октября, однако некоторые арендаторы направили в администрацию уведомления и продолжили в октябре работу в летнем формате благодаря благоприятной погоде», — отметил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Тем временем в горах Сочи тепло и солнечно - самое время для осенних прогулок. На высоте 550 метров над уровнем моря переменная облачность, температура воздуха до +10 градусов, а на 1600 - до +6 градусов. Летний сезон в горном кластере завершится 4 ноября.

«Пока можно прокатиться на родельбане, посетить парк альпак, хаски хутор, Шишин двор, оленью ферму, центр активного отдыха и детскую горную академию, где ребята совместно с сертифицированным гидом изучают природу Кавказских гор, учатся ставить палатку, различать растения и правильно вести себя с животными», — рассказала гостья Сочи Татьяна.

Сейчас склоны одеты в зелено-желто-красное убранство, а совсем скоро они будут белоснежными. Если выпадет достаточное количество снега, горнолыжные трассы откроются уже в начале декабря.

Утро на курорте началось с ливня. Погода уже наладилась, но тем не менее в Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируют дожди с грозами и усиление северо-западного ветра, местами с порывами 15-20 метров в секунду, а на участке Магри - Веселое - смерчи над акваторией Черного моря. Поэтому в ближайшее время следует пока воздержаться от отдыха у воды.