В каких городах России действует туристический налог

С 1 января 2025 года региональные власти России получат право вводить туристический налог, который будет взиматься с выручки гостиничной деятельности. Это нововведение позволит местным органам власти самостоятельно решать, применять ли этот налог. Основная цель налога — поддержка и развитие туристической инфраструктуры и пространств регионов. URA.RU рассказывает, что это за налог, где его введут, а также как он скажется непосредственно на самих туристах.

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Где введут новый туристический налог

В нескольких городах России, среди которых Краснодар, Ростов-на-Дону, Архангельск, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Светлогорск, Великий Новгород и Казань, было решено ввести курортный сбор. Величина этого сбора определяется на уровне региональных властей. Доходы от сбора планируется направить на развитие инфраструктуры городов, улучшение условий в общественных зонах, а также на поддержку и повышение привлекательности туристических брендов этих регионов.

Новый налог должен улучшить туризм

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Еще в июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Размер налога будет устанавливаться каждым регионом индивидуально, и собранные средства планируется направить на улучшение городской инфраструктуры и продвижение туристического бренда. При этом введение налога предполагает уменьшение налоговой нагрузки на туристов по сравнению с действующими мерами, так как сбор будет осуществляться за каждый номер в гостинице, а не за каждого проживающего.

Что касается гостиничной сферы, то период уплаты налога составит один квартал. Это означает, что средства, полученные от гостей, не будут немедленно перечислены в доходы отеля. Отели получат возможность использовать эти средства в течение квартала на собственные нужды.

Замена курортному сбору

Туристический налог является заменой курортному сбору, который взимался отдельно от стоимости проживания и считался неэффективным. В отличие от курортного сбора, новый налог будет включен в стоимость номера, что упрощает его взимание и уменьшает нагрузку на персонал гостиничных объектов. Это изменение должно поспособствовать оптимизации процесса сбора налогов и снижения административной нагрузки на туристический бизнес.

Изначально право на установление курортного сбора в 2018 году было предоставлено четырем субъектам: Краснодарскому, Ставропольскому, Алтайскому краям и Республике Крым. Однако Крым отказался от участия, мотивировав это потенциальной дополнительной нагрузкой на туристов и местный бизнес.

Первоначально эксперимент предполагался до 31 декабря 2022 года, но затем был продлен до 1 января 2025 года. Сбор уплачивался постояльцами отелей, санаториев и других мест размещения и варьируется от 30 до 100 рублей за сутки в зависимости от местности, за исключением дня заезда. Опыт взимания курортного сбора был признан неудачным и решено его не продолжать.

«Эксперимент признали неудачным, поскольку механизм уплаты сбора был слишком трудозатратным для гостиниц и отелей, требуя открытия специального счета и выделения персонала для обработки платежей», — отмечают журналисты РБК, ссылаясь на представителей отрасли.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина также объяснила, что переход от курортного сбора к туристическому налогу не стал неожиданностью для отрасли.

«А для того чтобы сделать равные условия как для субъектов, так и для предпринимательского сообщества, было принято решение о прекращении эксперимента и трансформации курортного сбора в туристический налог, устанавливать который вправе сами регионы», — отметила Школкина.

Как будет выплачиваться туристический налог

Туристический налог будет начисляться на общую стоимость предоставляемых услуг по временному размещению в отелях и гостиницах. В 2025 году размер этого налога составит 1% от стоимости проживания, однако не будет ниже 100 рублей за сутки.

Официально утвержденные налоговые ставки могут изменяться в зависимости от сезона или категории номера, в котором размещается посетитель. При этом законодательно закреплены следующие пределы изменения ставок:

1% в 2025 году;

2% в 2026 году;

3% в 2027 году;

4% в 2028 году;

Лимит в 5% начиная с 2029 года.

Налог будет вводиться поэтапно в течение пятилетнего периода, при этом каждый год ставка увеличивается на один процентный пункт. Минимальный размер налога составит 100 рублей за сутки, независимо от стоимости номера. Это значит, что если стоимость номера настолько низка, что 1% от нее не достигает 100 рублей, с туриста все равно взимается минимальная сумма.

Например, если стоимость проживания в отеле составляет 5000 рублей за сутки, то 1% от этой суммы равен 50 рублям. Однако, поскольку это меньше установленного минимума, турист оплатит 100 рублей налога за каждый день пребывания.

Кто будет освобожден от налога

Освобождение от уплаты туристического налога предусмотрено для определенных категорий граждан, которые пользуются федеральными льготами. Среди тех, кто может не оплачивать данный налог во время пребывания в гостиницах, находятся следующие группы лиц: