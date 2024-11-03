В России вырос спрос туристов на аренду жилья на горнолыжных курортах

Спрос туристов на аренду жилья на российских горнолыжных курортах за год вырос на 20-40%, цены в среднем увеличились на 14%, до 8,4 тыс. рублей за сутки. Об этом ТАСС рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру и сервиса электронных платежей "ЮMoney".

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«Даты открытий курортов еще не объявлены. Как правило, в середине ноября открывается сезон в Шерегеше и Кировске, а к концу ноября - сезон в Приэльбрусье. Однако уже сейчас спрос на аренду достаточно высокий. В зависимости от локации он на 20-40% превышает прошлогодний», — сообщил агентству руководитель отдела аналитики Суточно.ру Айрат Мусин.

При этом, согласно исследованию Суточно.ру, цены на аренду жилья на российских горнолыжных курортах за год выросли в среднем на 14%, до 8 400 рублей за сутки. Чаще всего туристы бронируют жилье на пять суток и тратят на аренду 42 000 рублей.

По данным аналитиков, дороже всего аренда стоит в Эсто-Садоке (Красная Поляна) - 10 400 рублей за сутки, Архызе (Карачаево-Черкессия) - 10 200 рублей и Шерегеше (Кемеровская область) - 9 800 рублей. На Домбае (Карачаево-Черкессия) средняя ставка составляет 9 600 рублей, в Абзаково (Башкортостан) - 9 300 рублей, в Терсколе (Кабардино-Балкария) - 8 900 рублей, в Зеленой Поляне (Башкортостан) - 6 900 рублей, в Кировске (Мурманская область) - 5 400 рублей, в Белокурихе (Алтайский край) - 5 000 рублей, в Губахе (Пермский край) - 4 100 рублей.

Отмечается, что сильнее всего цены за год выросли в Зеленой Поляне - на 38%. В Абзаково прирост составил 33%, в Губахе - 32%, в Белокурихе - 28%, на Домбае - 23%, в Эсто-Садоке - 20%, в Терсколе - 16%, в Шерегеше - 14%, в Кировске - 13%, в Архызе - 9%.

Туры и санатории

Эксперты "ЮMoney" отмечают рост спроса на туры, в том числе в Красную Поляну. По их статистике, за год оборот в этой категории вырос на 52%, бронирований стало на 23% больше, а плательщиков - на 12% больше. Средний чек вырос на 23%, до 41 517 рублей.

Увеличился спрос и на спортивные лагеря и санатории. С 1 по 28 октября 2024 года оборот платежей вырос на 59% год к году, оплаченных путевок стало на 70% больше, а число плательщиков выросло на 93%. Средний чек стал на 6% меньше и составил 39 032 рубля.