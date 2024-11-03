Чем Калининград привлекает туристов осенью

Туроператоры и сервисы онлайн-бронирования отелей отмечают, что путешественники все чаще выбирают Калининградскую область для осенних поездок. В частности, зафиксирован рост бронирований мест размещения в столице региона в ноябре. «ФедералПресс» рассказывает, что посмотреть в Калининградской области и сколько это стоит.

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Как часто граждане выбирают Калининградскую область для осенних путешествий

Калининградская область вошла в десятку самых популярных внутренних туристических направлений на ноябрьские праздники, сообщает сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Спрос на различные варианты размещения в Калининграде с 1 по 5 ноября вырос на 24 % по сравнению с прошлым годом. В целом по России число бронирований в отелях и апартаментах на День народного единства увеличилось на 10 %, уточняет издание «Новый Калининград».

Самые популярные типы объектов размещения для отдыха в Калининграде – апартаменты и гостевые дома.

Сколько будет стоить осеннее путешествие в Калининградскую область

Средняя стоимость ночи, по которой российские туристы бронируют размещение в Калининграде, составляет 4,6 тыс. рублей, что на 18 % больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за год суточная аренда жилья в Калининграде подорожала на 16 %. Столица области оказалась в списке городов, где заметно увеличились цены на съем жилья. Второю строчку город разделил с Москвой, уступив место только Нижнему Новгороду.

Напомним, что летом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что путешественники тратят в регионе 9,2 тыс. рублей в сутки. В эту сумму входят проживание, питание, экскурсии.

В этом году заметно вырос номерной фонд коллективных средств размещения. Это произошло за счет создания кемпингов и глэмпингов.

Что посмотреть в Калининградской области осенью

Многие туристы приезжают в Калининградскую область, чтобы почувствовать дух Европы. Для этого можно поехать в старые форты. Форты в современном Калининграде – исторические сооружения, построенные для защиты Кенигсберга. Всего было построено 17 мощных и максимально защищенных сооружений. Кроме того, аналитики «Твил» уверены, что в Калининградскую область можно отправиться за мистической атмосферой.

Гости региона ищут приметы европейской культуры во всем. В частности, в еде. Первое блюдо, которое советуют попробовать гостям региона, – это кенигсбергские клопсы. Кроме того, рекомендуется отведать марципан – это десерт из миндальной муки и сахара.

Многие граждане выбирают осенний отдых в регионе. Это связано с тем, что школьников, студентов и путешественников с детьми становится меньше. Едут в основном люди среднего и взрослого возраста. Однако осенью важно обратить внимание на погоду. С одной стороны, уже точно не будет жарко, а с другой стороны, в конце осени в Калининградской области может уже идти снег и дуть сильный ветер.

Стоит отметить, что не все туристы остаются в восторге от отдыха в регионе. Чаще всего туристы говорили о нехватке достопримечательностей, высоких ценах и отсутствии туристической инфраструктуры.

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