В Сочи туристы не смогли спуститься с горы

В Сочи помощь спасателей потребовалась туристической группе, которых непогода застала в горах Красной Поляны. Пять человек, в том числе двое детей, отправились на прогулку к Дзыхринскому водопаду. Но вернуться обратно самостоятельно не смогли.

© РИА Новости

– На обратном пути их застал дождь, скалистая дорога намокла и стала скользкой. Туристы не стали рисковать и попросили помощи, – сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели Адлерского АСО помогли туристам выйти на безопасную тропу, а затем сопроводили их к транспорту. Помощь медиков не потребовалась никому.