В Петропавловской крепости открылся фестиваль мультимедийного искусства

Фестиваль "Чудо света", посвященный Дню народного единства, открылся в Петропавловской крепости, передает корреспондент ТАСС. Ее исторические стены на три дня станут гигантским холстом для мультимедийных работ, которые будут показывать в музыкальном сопровождении.

"За прошедшие годы фестиваль "Чудо света" стал уже не просто традиционным, а превратился в одну из визитных карточек города. Он объединяет архитектурные красоты исторического Петербурга с достижениями современных технологий, вызывая неизменный интерес зрителей - как жителей, так и гостей города", - отметил губернатор Александр Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

Яркие проекции сопровождаются разнообразной музыкой - от фольклорных мотивов народов России до оперной классики, от барабанных ритмов древности до электронных треков, созданных при помощи искусственного интеллекта. Посетители увидят инсталляции "Колесо фортуны" - с фантазийным часовым механизмом, трансформирующимся в атомные часы; "Осенний ноктюрн" с гроздьями рябины, "расцветающими" на аллее; "Улица времени. Пиковая дама", где персонажи произведения Пушкина переплетаются с мифическими образами Петропавловской крепости.

Фестиваль организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Он продлится с 2 по 4 ноября.

Фестиваль "Чудо света" проводится ежегодно с 2016 года. В 2021 году в ходе его проведения Книгой рекордов России была зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену крепости - 1 244 м. В 2023 году фестиваль был включен в список достижений России и представлен на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ.